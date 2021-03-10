Самое дорогое реалити-шоу

В прошлом королевские семьи мало отличались от мафиозных. Контролировали территории, собирали дань (налоги) с граждан, боролись за власть и земли с другими семьями, уничтожали врагов и конкурентов.

Где-нибудь в Саудовской Аравии до сих пор так. А в Европе подданные поставили монархов перед выбором: или мы вас вообще свергаем, или оставляем, будем полностью содержать, но лишаем реальной власти (я упрощаю конечно). В результате, члены оставшихся в Европе монарших семей играют роли королей, королев, принцев и принцесс; участвуют в помпезных церемониях, периодически носят архаичные наряды, но никаких реальных инструментов господства уже не имеют. Это как, если бы семья Дона Карлеоне переквалифицировалась из настоящих мафиози в актеров, играющих в шоу "Крестный отец".

Британская королевская семья - самые высокооплачиваемые актеры нашего времени. Реалити-шоу, которое они разыгрывают, смотрит весь мир.

Однако не всем участникам королевской труппы нравятся их роли. Слишком много обязательств, интриг внутри семейного артистического коллектива. Старшие следят насколько хорошо играют младшие, читают им нотации, делают выговоры.

Принцу Гарри и Меган Маркл всё это надоело. Они сбежали прямо со сцены семейного шоу и открыли свою частную антрепризу, которая теперь гастролирует с представлением "Страдания чернокожей Золушки в королевском дворце"

Если серьезно, в сохранении символических атрибутов монархии в демократических странах нет никакого практического смысла. Это развлекает обывателей, но не более того; удовлетворяет только одну их потребность - потребность в сказке.

Правда, и вреда от этого большого нет. Финляндия, Германия, Австрия, Франция и т.д. прекрасно обходятся без королей и королев. С другой стороны, процветанию Швеции, Дании, Норвегии и т.д. монархия никак не мешает.

Европейские монархии будут существовать пока взрослые дети нуждаются в сказках о прекрасных принцах и принцессах, мудрых королевах и королях. Пока есть спрос на эти образы, коронованные актеры без работы не останутся.

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