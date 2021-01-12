Интерпол объявил в розыск двух россиян из-за взрыва в порту Бейрута

Интерпол объявил в розыск двух россиян и одного португальца в связи с делом о взрыве в порту Бейрута.

Об этом сообщило AP. Речь идет о капитане корабля Rhosus, который перевозил селитру, Борисе Прокошеве, а также о владельце судна Игоре Гречушкине.

Вместе с ними в розыск объявлен португалец Хорхе Морейра, который купил эту селитру на фабрике в Грузии.

В отношении россиян и португальца выдано так называемое "красное уведомление" (red notice). Оно представляет собой необязательный запрос к правоохранительным органам по всему миру с целью найти и временно задержать беглеца. Уведомление не является ордером на арест.

В октябре суд в Ливане запросил международный ордер на арест владельца и капитана судна, перевозившего груз, который стал причиной взрыва в Бейруте. Тогда судья сообщил имена россиян "государственному обвинению, которое передало их в Интерпол и попросило его выдать международное уведомление об их аресте".

После сообщения о международном розыске Прокошев заявил РБК, что "шокирован" новостью.

"В конце концов, если уже на то пошло, груз мы везли не в Ливан, а в Мозамбик. И не моя это вина, они сами задержали судно в Бейруте, не выпустили его из порта", – заявил капитан корабля.

После взрыва были арестованы около 30 человек, большинство из которых – сотрудники порта и таможни. В прошлом месяце прокурор, расследовавший взрыв, Фади Савван предъявил обвинения временному премьер-министру Ливана Хасану Диабу и трем бывшим министрам, обвинив их в халатности, приведшей к гибели людей.

Напомним, что 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели мощные взрывы в районе городского порта. Число погибших тогда составило более 200 человек, более 3,7 тыс. человек пострадали.

Как стало известно, взрыв произошел в результате детонации 2 750 тонн аммиачной селитры, которую в 2014 году выгрузили с судна Rhosus, принадлежащего российскому бизнесмену.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ливане заочно арестовали двух россиян из-за масштабных взрывов в порту Бейрута. Также ливанские власти потребовали от Интерпола выдать ордер на арест россиян.