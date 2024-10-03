Интересы почти не пересекаются: Давид Шарп объяснил, чем отличаются поставки вооружения для Израиля и Украины. Видео

В вопросах военной помощи интересы Украины и Израиля практически не пересекаются. Пакеты поддержки для обеих стран от США имеют разный характер и отличаются почти по всем параметрам.

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Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал военный аналитик из Израиля Давид Шарп. Он отметил, что пакет помощи для Израиля на 14 миллиардов долларов носит долгосрочный характер и в основном эти средства выделены на закупки.

Шарп объяснил, что Украине в большинстве случаев выделяют конкретные системы вооружения. А Израиль наоборот на выделенные американцами деньги покупает у них же некоторые виды оружия.

"Из этих 14 миллиардов львиная доля абсолютно нерелевантна для Украины, это не совпадает. То есть, Х миллиардов – это перехватчики для "Железного купола", "Пращи", "Давида" и подобных систем. То есть то, что ни в коей мере отношения к Украине не имеет", – сказал аналитик.

Также, к примеру, Украина получает небольшое количество авиабомб, которых Израилю нужно куда больше. Нашим же Силам обороны скорее необходимы артиллерийские боеприпасы.

"Это, пожалуй, единственная тема, по которой есть пересечение. Но даже здесь у Израиля иные требования. Кстати, Израиль получил за время войны кое-какое количество артиллерийских снарядов, потому что тоже тратил их в большом количестве. Но эти снаряды даже были из числа тех, что хранились на израильской территории изначально для того, чтобы Израиль мог ими воспользоваться в случае большой войны", – отметил Шарп.

Он добавил, что в случае, когда есть военный конфликт, возникает конкуренция за компоненты производства. Израильская военная промышленность сейчас всеми силами пытается наладить производство, для чего нужно закупать компоненты, которые интересуют и тех, кто производит вооружение и боеприпасы для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями и топ-менеджерами ведущих западных оборонных компаний в рамках второго Международного форума оборонных индустрий. Основной темой разговора стало расширение сотрудничества по усилению производственных возможностей оборонного сектора Украины.

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