Желание "правильно" расшифровать очередное сообщение в социальных сетях Дональда Трампа делает каждого дешифровщика заложником информационного шоу, в которое американский президент превратил мировую политику. Уже неоднократно было доказано — заявления в социальных сетях, речи, переговоры, форумы мира и т.д. не имеют никакого реального значения, если не связаны с конкретными действиями. Действиями, а не словами.

Путін — майстер дій, хоча теж дуже багато говорить. Але разом із цим він продовжує надсилати війська у наступ, тероризувати мирне населення України, витрачати мільйони на пропаганду і підкуп політиків і журналістів на Заході.

А Трамп, на перший погляд, майстер слів. Адже що він зробив за півроку перебування у Білому домі? Не вирішив питання нової військової допомоги Україні, не запровадив нових санкцій проти Росії. Тільки погрожує і обіцяє.

Однаково у випадку війни бездіяльність — також дія. Гучними словами Трамп цю бездіяльність вдало маскує. З цієї точки зору вектор його діяльності — справжньої діяльності а не балаканини — повністю вкладається у вектор діяльності Путіна.