Индию поразил 'черный грибок': истории пациентов, которые после COVID-19 потеряли зрение. Фото

Жертвами коронавируса в Индии в 2021 году стали десятки тысяч человек. Некоторых из тех, кто смог преодолеть вирус, поразила ужасная грибковая инфекция - мукормикоз или "черный грибок".

Истории пораженных "черным грибком" индийских пациентов рассказывает издание Іndependent. Многие из этих людей остались инвалидами и могут навсегда потерять возможность зарабатывать себе на жизнь.

У пациентов с диагностированным мукормикозом врачи выявили различные симптомы: от затуманенного зрения до полного закрытия век или выделений из носа. В группе высокого риска были больные с сахарным диабетом и люди с очень слабой иммунной системой. Во многих случаях единственным методом лечения было удаление зараженного грибком участка, причем часто этой областью становился глаз.

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"Мукормикоз - глубокий хронический микоз, вызываемый мукоровыми грибами класса зигомицетов, он разрушает ткани по мере роста", - рассказывает Акшай Наир, хирург, который лечит больных мукормикозом в Мумбаи. По его словам, до пандемии он видел всього10 таких пациентов в год, но всего за полгода его пациентами стали почти 100 больных.

В Индии "черный грибок" лечат амфотерицином, но препарата в стране катастрофически не хватает, к тому же он очень дорогой. Врачи считают, что одной из причин роста случаев "черного грибка" в Индии является неконтролируемое использование стероидов для лечения пациентов с Covid-19. Стероиды улучшают результаты лечения заболевания, но при этом делают больных более восприимчивыми к этой инфекции, повышая уровень сахара в крови.

В июне фотограф Ронни Сен провел неделю в Махараштре с пациентами, которым пришлось удалить глаз, чтобы остановить смертельную болезнь. В крупнейшем штате на западе Индии было обнаружено почти 8 тысяч случаев заражения, и почти 700 инфицированных пациентов умерли. Вот несколько из них историй.

49-летняя домохозяйка Хуршида Бану имеет взрослых детей и ждет внуков. В феврале женщина заразилась Covid-19, а через две недели после возвращения из больницы один ее глаз перестал открываться. Бану, страдающая сахарным диабетом, провела 40 дней в больнице, где ей лечили мукормикоз. Женщине пришлось удалить один глаз.

Мужчина работает фотографом, поэтому острое зрение для него - один из инструментов для работы, наряду с современной фотокамерой. В апреле Ванкхеде смог преодолеть Covid-19, но через несколько дней ему пришлось снова вернуться в больницу, поскольку его правый глаз сильно опух. В течение двух месяцев лечения "черного грибка" медикам пришлось удалить мужчине его правый глаз. Сейчас 56-летний мужчина не уверен, сможет ли он вернуться к своей работе.

После заражения коронавирусом в апреле этого года правый глаз Хадче начал слезиться, а затем появился отек и сильная боль. МРТ показала поражение глаза "черным грибком". 49-летняя Хадче провела в больнице больше месяца, а ее лечение обошлось в 12,5 тысяч долларов.

45-летний Бабурао Камбл продает чай на строительных площадках в Пуне. Его заработок был непостоянным, поэтому семья мужчины иногда едва сводила концы с концами. В феврале у мужчины диагностировали коронавирус, а через некоторое время он начал терять зрение в правом глазу.

Сомнат Бодке работает учителем во штате Махараштра. В апреле у него обнаружили положительный результат на коронавирус, а симптомы "черного грибка" диагностировали через 10 дней после выписки из больницы. У мужчины начала болеть челюсть, потом опух глаз и начало опускаться веко. В середине мая Бодке удалили левый глаз.

В марте у 47-летней домохозяйки из Пуне обнаружили положительный результат на коронавирус. После 10-дневного лечения женщину выписали домой, но женщина почувствовала жжение в правом глазу. Вскоре ее веко полностью закрылось и женщина потеряла возможность видеть. Удаление глаза для Ракша стало единственным способом спасти жизнь.

Мукормикоз, или "черный грибок" — это инфекционное заболевание, вызванное определенными видами плесневого грибка.

Возбудители "черного грибка" широко представлены в окружающей среде: их, к примеру, можно увидеть на поверхности старой корочки хлеба. Споры грибка вместе с воздухом могут попадать в дыхательные пути, но у подавляющего большинства людей не вызывают никаких проблем со здоровьем, рассказала изданию hromadske старшая научная сотрудница Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины Елена Мошинец.

Причиной вспышки в Индии, по ее словам, могла стать комбинация из нескольких факторов. Первое, это особенности штамма SARS-Cov-2, распространенного сейчас в Индии. Ученые предполагают, что именно он приводит к определенным изменениям в работе иммунной системы, которые потом делают организм уязвимым к возбудителям мукормикоза. Второе: значительные санитарно-эпидемиологические проблемы в Индии. Третье: климат, в котором быстрее эволюционируют и развивают вирулентность различные возбудители инфекций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии у 34-летнего мужчины, вылечившегося от COVID-19, обнаружили в легких "зеленый" грибок. Он отличается от мукормикоза, или "черного" грибка.