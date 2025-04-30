Индия готовится к нападению: разведка Пакистана сказала, когда может начаться война

В ближайшее время Индия может начать боевые действия на границе с Пакистаном. По предварительным данным, нападение может произойти в течение 24-36 часов.

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При этом в Пакистане заявили, что готовы дать достойный ответ на акт агрессии. Об этом в соцсети Х заявил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.

Представитель пакистанского правительства сообщил, что получил информацию от военной разведки о том, что Индия намерена совершить военные действия против Пакистана в течение следующих 24-36 часов.

В то же время он подчеркнул, что Пакинстан готов встретить агрессию и дать достойны ответ на действия Индии.

"Пакистан располагает достоверными разведывательными данными о том, что Индия намерена предпринять военные действия в течение следующих 24-36 часов, используя инцидент в Пахалгаме как повод. Любая агрессия встретит решительный ответ. Индия будет нести полную ответственность за потенциально катастрофические последствия региона", – сообщил Тарар.

Ранее в пакистанском правительстве заявили, что международное сообщество должно сохранять бдительность. Также в Исламабаде подчеркнули, что последствия любой эскалации будет целиком лежать на Индии.

Как сообщал OBOZ.UA:

22 апреля этого года произошел теракт исламистов в индийском штате Джамму и Кашмире, в результате которого погибли 26 человек. Индия обвинила в инциденте Пакистан.

Индия приняла жесткие меры против Пакистана в ответ на теракт в Кашмире В общей сложности было принято пять ключевых решений, одно из которых – разрыв договора от 1960 года о пользовании водами речной системы Инда.

24 апреля Индия остановила поток воды реки Инд в Пакистан, перекрыв шлюзы на своих дамбах. Также был закрыт единственный сухопутный переход между странами, а выданные гражданам Пакистана визы аннулировали.

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