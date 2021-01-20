Инаугурация Байдена - сегодняшний спонсор алкогольного делирия в России

А теперь серьёзно о новом президенте США.

Джо Байден, – ветеран американской политики, в следующем году он отметит 50-летие политической карьеры. В течение 36 лет он был сенатором и восемь лет вице-президентом в администрации Барака Обамы.

Политическая карьера Байдена началась с избрания его сенатором от штата Делавэр в 1972 году. К этому успеху он пришел, пройдя сложный путь, поскольку имел трудности с публичными выступлениями из-за заикания, которым страдал с детства и с которым борется по сей день.

Во время обучения в средней школе Archmere Academy будущий глава государства играл в американский футбол, имея неплохие успехи.

Но 18 декабря 1972 года, всего через несколько недель после того, как 29-летний Байден был впервые избран сенатором Делавэра, его мир рухнул. Он был в Вашингтоне, заключая сделку о покупке нового дома для своей семьи, когда раздался тревожный звонок. Политику сообщили, что его жена Неилия, которая поехала покупать рождественскую елку вместе с тремя маленькими детьми, попала в жуткую аварию. Их автомобиль сбил грузовик.

Молодая мать и новорожденная дочь Наоми погибли, а двое сыновей, Бо и Хантер, выжили, но получили серьезные травмы. Позже Байден напишет в своих мемуарах, что не мог вымолвить ни слова, услышав ужасную новость. Тогда он даже хотел оставить сенат и стать священником, а по вечерам бродил по опасным кварталам, чтобы попасть в какую-то передрягу. Сенатор был зол на весь мир и на Бога.

В 1977 году Байден вступил во второй брак. Его избранница Джилл Трейси Джейкобс - педагог. Они познакомились в 1975 году на свидании вслепую. Байден пять раз делал Джилл предложение, прежде чем она согласилась связать с ним жизнь.

Казалось, что в 2016 году Байден обойдет Хиллари Клинтон и станет вместо неё кандидатом на пост президента, но очередная трагедия его подкосила. В мае 2015 года от рака головного мозга скончался его 46-летний сын Бо. Политику было уже не до выборов. Ему нужно было время и силы, чтобы справиться с горем.

Впрочем, он дважды баллотировался на президентских выборах в США. В 2008 году выдвинулся от Демократической партии, но вскоре передумал, и был избран на новый срок в сенат от Делавэра.

Во время интервью 2008 года Джо Байден рассказал, что его любимый фильм - британский исторически-драматический фильм 1981 года "Огненные колесницы". Сюжет основан на реальной истории двух британских спортсменов на Олимпийских играх 1924 года - Эрика Лидделла, набожного шотландского христианина, который участвовал в играх во славу Бога, и Гарольда Абрахамса, британского еврея, стремившегося преодолеть предрассудки.

Были в жизни Байдена и мистические события. В 1967 году он подарил первой супруге щенка по кличке Сенатор. Джо вообще обожает собак. Сейчас у него их две - овчарки Майор и Чемпион.

Новый президент любит шоколадное мороженое. Это пристрастие он считает своей единственной вредной привычкой. Других у него нет: политик не курит и не употребляет спиртного.

Ирония судьбы, но Байден, который станет самым возрастным президентом, считается самым молодым сенатором, когда-либо избранным в США: в 1972 г на момент избрания ему было 29 лет.

Байден - католик. После Джона Ф. Кеннеди Джо Байден станет вторым президентом-католиком в истории США.

Ах, да - чуть не забыл. Несмотря на изложенное, он наглый, непредсказуемый и опасный тип. Накануне инаугурации, этой ночью, он отключил электричество в Мытищах, а в Химках прямо на главной улице украл две крышки от канализационных люков!

Впрочем, я думаю, это проделки Трампа, который заявил, что хочет видеть Байдена в тюрьме. На что Джо ответил, что не собирается его там навещать.

Это, конечно, шутки...)

В добрый путь, 46-й президент США!

Источники: CNN, NT, Диалог, Шарп.

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