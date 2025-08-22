Хитровыхитренная Европа отчего-то именно сейчас решила заняться тем, какое же такое государство виновато в разрушении "Северных потоков", а её послушный независимый цепной пёс Орбан как раз одновременно подал жалобу бешеному Трампу насчёт украинских атак ещё и на дружбонефтепровод и даже уже от него, придурка, успел оперативно получить позитивный ответ: всё, мол, ОК – очень зол.

Видео дня

Так что жить они не хотят. Стандарты социальные хотят, а банально выжить – нет. Такой вот разумный выбор.

Будут защищать, но без войск; с пятой статьёй, но без своего ср*ного НАТО; пустят в ЕС, но когда на Монблане после дождика в четверг свистнет рак.

Ну – что тут сказать? Бабушка Европа может и доиграться. Вместе тогда уже со всем миром.

Если эксперимент с биотехнологиями (то есть людьми) Господь решит закончить как исчерпавший себя, в кабинете Главного ИИ – видимо, там, где пока что кабинет Главного китайца, – на, безусловно, самом почётном месте будут висеть портреты Тьюринга и Маска наподобие Маркса и Энгельса.

Кстати, для материальных оболочек обеспечить действие ("Дію"!) базового коммунистического принципа "От каждой – по способностям, каждой – по потребности" будет не так уж и сложно, как, между прочим, и знаменитое DEI, ведь все они будут разные, равные (кроме Главного ИИ) и , понятно, вовлечённые (в добросовестную на него работу), так что мечта всех политических кластеров человечества, наконец, осуществится – правда, уже без него самого, однако же разве это так уж важно?

А Европа будет в раке.