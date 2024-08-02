'Имеет положительную реакцию в 110 странах': в Пекине похвастались поддержкой китайско-бразильского плана завершения войны в Украине

В Китае заявили, что их совместный с Бразилией план по завершению войны России против Украины поддержали более 110 стран мира. Там выразили готовность содействовать продвижению окончательного политического разрешения "украинского кризиса".

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Соответствующее заявление было обнародовано в Министерстве иностранных дел Китая 1 августа. Перед этим специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй совершил поездку в Бразилию.

"Китай и Бразилия совместно обнародовали "консенсус из шести пунктов" о содействии политическому разрешению украинского кризиса, на который положительно отреагировали более 110 стран", – отметили в ведомстве.

"Китай готов и дальше усиливать коммуникацию и координацию с Бразилией для совместного продвижения окончательного политического решения украинского кризиса", – отметили в заявлении.

Напомним, в июне глава МИД Китая Ван И заявлял, что 26 стран поддержали видение Пекина по урегулированию российско-украинской войны и согласились присоединиться к "общим договоренностям", которых достигли Китай и Бразилия.

"Мирные" инициативы включают:

– Призыв придерживаться "трех принципов" для охлаждения ситуации: остановки военных действий, незаострения конфликта и нераспространения его на новые территории.

– Признание того факта, что диалог и переговоры – единственный возможный способ разрешения кризиса.

– Увеличение гуманитарной помощи и предотвращение более масштабного гуманитарного кризиса. Стороны конфликта должны избегать нападений на гражданских лиц и гражданские объекты, защищать женщин, детей и других жертв конфликта, а также уважать основные права военнопленных. Поддержка сторон обмена военнопленными.

– Противодействие использованию ядерного, биологического и химического оружия, предотвращать распространение ядерного оружия и избегать ядерных кризисов.

– Противодействие вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты, например атомные электростанции. Все стороны должны соблюдать международные законы, такие как Конвенция по ядерной безопасности (здесь, очевидно, имеется в виду не только возможность применения ядерного оружия, но и ситуация вокруг ЗАЭС).

– Совместную поддержку международного сотрудничества в энергетике, финансах, торговле зерном, транспорте и т.д., совместно поддерживать безопасность ключевой инфраструктуры, такой как нефте- и газопроводы, энергетические объекты и подводные оптические кабели, а также обеспечивать стабильность глобальной системы снабжения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Зеленский считает, что Китай не только может быть посредником между Украиной и страной-агрессором РФ. КНР является одной из немногих стран, которая может вообще заставить Россию остановить войну.

– Украина пригласила министра иностранных дел Китая Ван И посетить страну, чтобы он мог лично увидеть последствия российской агрессии. Это также должно способствовать проведению более глубоких двусторонних переговоров.

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