Илон Маск исследовал иммунитет к коронавирусу на сотрудниках и раскрыл результат

Более 4 тысяч сотрудников компании SpaceX Илона Маска стали добровольцами и приняли участие в исследовании антител к коронавирусу.

Как сообщает The Wall Street Journal, исследование длилось с апреля по июнь 2020 года. Руководили им сам Маск, медицинское подразделение компании и ученые. Волонтеры-сотрудники SpaceX после перенесенного COVID-19 сдавали анализ крови на антитела.

В результате исследователи пришли к выводу, что у некоторых людей иммунитет может сохраняться более длительное время, чем у других.

В то же время у тех, кто переболел коронавирусом в легкой форме, производилось меньше антител, чем у пациентов со средней и тяжелой формой.

Это значит, что иммунитет таких людей сохраняется на протяжении короткого срока и повторное заражение может произойти раньше. Соответственно, они должны пройти вакцинацию в первую очередь.

Одна из авторов исследования доктор Галит Альтер из Института Рагон отметила, что наличие антител после COVID-19 вовсе не означает, что люди на 100% защищены от повторного заражения. Иммунитет человека – сложный механизм, а коронавирус еще плохо изучен и делать выводы преждевременно.

"У людей могут присутствовать антитела, но это не значит, что они будут устойчивыми к COVID-19", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Медицинского университета Инсбрука (Австрия) установили, что у людей, переболевших коронавирусом, иммунитет против него сохраняется в течение длительного времени.