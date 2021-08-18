IKEA в Швеции будет продавать 'зеленую' электроэнергию

Знаменитый шведский мебельный бренд IKEA будет продавать потребителям электроэнергию из возобновляемых источников. В сентябре планируется выход на внутренний рынок.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Ingka Group, которая владеет большинством магазинов IKEA по всему миру. Речь идет об электроэнергии, полученной из солнечных и ветряных станций.

Таким образом, домохозяйства в Швеции смогут пользоваться электроэнергией, купленной на энергобирже Nord Poоl. Они будут ежемесячно платить фиксированную сумму и плавающую ставку.

Приобретать на бирже побудет Svea Solar, которая также поставляет IKEA солнечные панели.

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Отслеживать потребление электроэнергии потребители смогут с помощью приложения. Также у них будет возможность продавать ее излишки.

В Ingka подчеркнули, что хотят таким образом стимулировать увеличение "зеленых" электростанций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Украина оказалась предпоследней в Европе по доле потребления "зеленой" электроэнергии. Лидируют же Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия.