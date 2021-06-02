Хроника коронавируса на 2 июня: за сутки умерли более 10 тысяч человек

По состоянию на среду, 2 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 171,9 млн человек. За минувший день выявили 447 201 новых инфицированных, умерли еще 10 344. Всего болезнь унесла жизни более 3,5 млн жителей планеты.

При этом выздоровели свыше 154,6 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 133 тыс., Бразилии – 77 тыс. и Аргентине – 35 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине официально подтверждено 2 204 631 заражение, из которых 50 699 – это летальные случаи и 2 053 167 – выздоровления. Так, активными больными остаются более 100,7 тыс. граждан.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) решили маркировать различные штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита.