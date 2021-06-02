Хроника коронавируса на 2 июня: за сутки умерли более 10 тысяч человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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Коронавирусная болезнь

По состоянию на среду, 2 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились более 171,9 млн человек. За минувший день выявили 447 201 новых инфицированных, умерли еще 10 344. Всего болезнь унесла жизни более 3,5 млн жителей планеты.

При этом выздоровели свыше 154,6 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 133 тыс., Бразилии – 77 тыс. и Аргентине – 35 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 2 июня:

  • В Туркменистане с начала пандемии COVID-19 не обнаружено больных коронавирусом, заявил президент страны Гурбангулы Бердымухамедов. По его словам, добиться этого якобы позволил комплекс мероприятий, которые содержат усиление пограничного, миграционного и таможенного режимов.

  • В Тернополе вслед за Киевом, Одессой и Львовом откроют центр вакцинации населения. Работать он будет на выходных, начиная с субботы, 5 июня.

  • Всемирная организация здравоохранения одобрила применение вакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac. Ею прививают от COVID-19 в Украине.

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