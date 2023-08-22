Хорватия выделит Украине новый пакет военной помощи на €30 млн: что известно

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, пребывая в Греции, где пообщался с украинским президентом Владимиром Зеленским, заявил о выделении новой партии помощи для нашей страны. Новый пакет на поддержание потенциала Сил обороны на фронте против оккупантов оценивается в 30 млн евро.

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Об этом сообщило хорватское агентство HRT. Что именно войдет в эту партию, политик озвучит поздней, поскольку решение примет правительство в ближайшие дни.

"Мы поговорили с господином Зеленским и еще раз выразили решительную поддержку Хорватии украинскому народу, президенту, правительству и всем, кто борется за свободу и территориальную целостность Украины", – подчеркнул Пленкович.

Он также заверил, что Хорватия примет участие в международной программе по оказанию помощи украинским саперам в разминировании территорий. Балканская страна, по словам премьера, имеет крайне печальный, но богатый опыт в обезвреживании мин, заложенных в период боевых действий, поэтому она будет полезна и функциональна.

Как сообщал OBOZREVATEL, Греция официально поддержала будущее обретение Украиной членства в НАТО. Она стала 24-й страной – членом Альянса, с которыми Киев формализовал эту поддержку.

Во время саммита в Афинах Зеленский встретился и поговорил с сербским лидером Вучичем. Последний назвал общение с украинским коллегой "открытым и хорошим".

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