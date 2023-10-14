Нелюди из ХАМАСа в официальных заявлениях поют дифирамбы своему кровавому покровителю Путину. Благодарят за помощь в производстве в Газе автоматов Калашникова, из которых террористы убивают наших детей.

Кроме этих открытых уже признаний, есть много других доказательств важной роли РФ в игре на стороне террористов. Например, как сообщает военная разведка Украины, 24 сентября на геостационарную орбиту Израиля был переведен российский разведывательный космический спутник, способный вести радиоэлектронную разведку и перехватывать спутниковые сигналы. А за неделю до эскалации российский пропагандистский телеканал "Спутник" запустил в Ливане вещательный телеканал на арабском языке.

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И еще в том же ряду событий: с 22 по 24 сентября состоялся официальный визит российской военной делегации в Иран. Известно, что в обмен на предоставление ракет и беспилотников для атаки на Украину иранская сторона выдвинула ряд требований, в том числе по расширению разведывательных возможностей. Вскоре после этого визита представители Корпуса стражей исламской революции встретились с представителями "Хезболлы" в Ливане. Теперь стало ясно, какую разведывательную информацию россияне начали предоставлять Ирану и другим заинтересованным сторонам.