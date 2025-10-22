Про детей Газы. Часть 2. (Часть 1 здесь)

Попробую высказать свое личное дилетантское и непрофессиональное мнение. Но сначала давайте определимся с критериями — что это вообще такое — решение проблемы? Как именно определить — решена проблема или нет?

Мне кажется, что критерий в данном случае может быть один: перестанут тут люди убивать друг друга или нет? Потому, что те решения, которые предлагаются сейчас, означают только одно — через десять лет война повторится. А значит, это не решение проблемы, а передача ее следующим поколениям. Не сегодняшние евреи и арабы будут умирать, а их дети. А потом дети их детей и т.д. Сегодня Хамас совершает преступление не только против Израиля, но и против своих детей, готовя их в шахиды.

Я бы предложил разбить решение на три уровня:

Краткосрочные решения (1-3 года): отстраивание Газы, нормализация, прекращение индоктринации ненавистью.

Среднесрочные (5-10 лет): новое поколение с альтернативными ценностями и жизненными перспективами

Долгосрочные (15-25 лет): культурная трансформация региона

При этом крайне важно понимать, где взять людей, где взять силы правопорядка и где взять деньги?

Но решение проблемы Газы нужно начинать на международном уровне.

1. Финансирование терроризма необходимо прировнять к терроризму.

Сегодня арабские страны и, прежде всего, Катар платят ежемесячные пособия семьям террористов. Убийство одного израильтянина — $400/месяц. Убийство более пяти израильтян — $3000/месяц (это в 10 раз выше средней зарплаты в Газе). Пожизненное заключение в Израиле — максимальные выплаты. На это уходит $350 млн/год, это больше, чем палестинская администрация (ПА) тратит на здравоохранение. Кроме того, западные страны дают деньги ПА как "гуманитарную помощь".

Любая страна, финансирующая терроризм, должна попадать под очень серьезные международные санкции. Если Катар продолжит эту практику — заморозить активы катарских фондов на Западе. Палестинская администрация должна прекратить выплаты или лишиться всей международной помощи. Любое финансирование терроризма ПА должно приводить к замораживанию банковских счетов лидеров ПА и выписыванию международных ордеров на арест (как для спонсоров ИГИЛ)

2. Ликвидация UNRWA (БАПОР)

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам было создано в 1949 году как временная организация. 75 лет спустя БАПОР увековечивает проблему, создает зависимость от пособий и поддерживает миф о "возвращении". Нигде в мире не существует такого понятия — наследственный статус беженца. Ребенок, родившийся у беженцев в другой стране нигде не считается беженцем. Исключение сделано только для палестинцев. Тогда "Право на возвращение" для 5.9 млн человек исчезает (они никогда не жили в Палестине) — это главное препятствие миру. Никаких пособий для "потомственных беженцев".

Добавлю, что сотрудники БАПОР связаны с Хамас и поддерживают антисемитизм. 12 человек из них участвовали в резне. Их школы используются Хамас для хранения оружия

3. Иран — главный спонсор Хамас и Хезболлы

Иран предоставляет ХАМАС, Хезболле, другим террористам $700 млн/год. Плюс обучение боевиков, плюс оружие (ракеты, дроны). Нужна полная блокада экспорта нефти Ирана. Отключение от SWIFT — полностью. Замораживание активов Иранского центробанка. Добавлю, что это остановит и иранскую ядерную программу

4. Реформа ООН и международных институтов

Антиизраильская предвзятость ООН — статистический факт. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН (2015-2022) — против Израиля: 112 резолюций, против Сирии (500 000 убитых): 22 резолюции. Против всех остальных стран мира вместе: 67 резолюций.

Почему так происходит? 57 исламских стран голосуют единым блоком. Доходит до смешного. 2016 год — ООН осудила Израиль за "дискриминацию женщин". В то же время: Саудовская Аравия (женщинам нельзя водить), Иран (хиджаб обязателен) — не осуждены. 2022 год — Израиль осужден за "нарушение прав на Голанских высотах". В то же время — Китай (уйгуры в концлагерях) — не осужден

ООН полностью себя дискредитировала. Право вето, которое есть у Китая и России, делают эту организацию бессмысленной. Возможно создание "Альянса демократий" — только страны с демократическим правлением.

5. Реформа Международного уголовного суда (МУС)

МУС выдал ордер на арест Нетаньяху (2024) за "военные преступления" в Газе. НО! Не выдал ордер на ХАМАС до 7 октября (только после резни). Не выдал ордеров на лидеров Ирана (спонсоры терроризма). Не выдал на Путина до 2023 (несмотря на Крым 2014, Сирию)

6. Изменение нарративов и норм

Например, определение "оккупации". Израиль называют "оккупантом" Газы с 2005 года, хотя, Израиль вывел из Газы все войска, демонтировал все поселения и передал управление палестинцам. У Газы есть граница с Египтом, которую Израиль никак не контролирует.

После каждой войны Израиль обвиняют в "непропорциональном ответе". Если погибло 100 израильтян и 1000 палестинцев, из этого делают вывод, что "Израиль использует чрезмерную силу". Но пропорциональность не означает равное количество жертв. Пропорциональность это соразмерность цели.

Хамас систематически использует гражданских как щит. Устанавливает пусковые установки ракет в школах, больницах и жилых домах. Размещает командные центры — под больницами, а военные туннели — под домами. А когда Израиль атакует эти объекты, во всем обвиняют Израиль. Хотя ответственность лежит на том, кто прикрывается гражданскими.

7. Все арабские страны должны признать право Израиля на существование. Многие до сих пор этого не сделали. Необходимо перестать учить детей в мусульманских странах по антисемитским учебникам. За любые призывы к джихаду должны следовать международные санкции.

Это было про то, что нужно сделать снаружи Газы. Последняя часть будет про решение проблем внутри Газы.