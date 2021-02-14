Гвинея объявила о новой вспышке Эболы: в стране первые смерти

Власти Гвинеи официально заявили, что борются с эпидемией лихорадки Эбола. От вируса погибли уже четыре человека. Всего в стране, в частности, в городе Нзерекоре, подтверждены семь случаев заражения.

Все семеро заразившихся заболели после посещения похорон медсестры, пишет BBC. Повторную вспышку еще должна подтвердить ВОЗ, которая пообещала помощь с предоставлением вакцин.

Лихорадка Эбола сопровождается жаром и внутренними кровотечениями и часто заканчивается летальным исходом. Так, во время вспышки болезни в 2014-2016 годах в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне Эбола заразились около 28 тысяч человек, более 11 тысяч из них умерли.

Летом 2020 года было объявлено о победе над вспышкой болезни в Конго, которая продолжалась почти два года и унесла жизни более 2 тысяч человек. Однако с февраля 2021 года в стране зафиксировали еще три случая заболевания лихорадкой Эбола.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-инфекционист Евгений Дубровский заявил, что Украина прошла переломный момент в эпидемии коронавируса. В настоящее время число госпитализаций уменьшилось в разы.