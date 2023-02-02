Блог | Альфред Кох: Грузия и Израиль поверили в победу Украины

Закончился триста сорок третий день войны. Что происходит на фронте – совершенно невозможно понять, если читать только российских "военкоров" и пропагандистов. Там они все наступают, атакуют, громят в пух и прах, берут штурмом, водружают знамена и т.д.

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А противник у них деморализован, дезориентирован, разбит, несёт большие потери, дезертирует, брошен киевской хунтой на произвол судьбы… И остальное – все в таком же духе.

Справедливости ради нужно сказать, что и украинские тг-каналы не отстают в этом отношении от российских и тоже живописуют полную деградацию вражеского войска и богатырскую повадку своего.

Поэтому я уже давно ориентируюсь почти исключительно на западные СМИ и аналитиков. Я знаю, что они часто ошибаются или запаздывают. Я знаю, что они плохо понимают тонкости внутренней политики как в России, так и в Украине. Но они хотя бы стараются не врать. И уж точно не врут намеренно.

Каков мой вывод их прочтения западных сообщений? Бахмут держится. Хотя ситуация там становится для украинской группировки все более сложной. Под Угледаром ВСУ прочно удерживают позиции и беспокоится там пока не о чем. На остальных участках каких-то серьёзных изменений за сутки не произошло.

Россияне обстреляли Краматорск. Погибли мирные жители. Обычные будни войны. Читатели где-нибудь в Европе или Америке привычным движением уже пролистывают эти новости. Не хотят зацикливаться на негативе. Или как теперь модно выражаться: не хотят выходить из зоны комфорта.

Что ж, их понять можно. Война идёт не у них. Не на них падают бомбы. С их точки зрения они и так немало делают для Украины. А что измениться, если западный обыватель подробно все разузнает? Где это Краматорск, что за люди погибли, как погибли? Ну, расстроится, прочитав это какой-нибудь француз или немец, попереживает…

Не, скажет он, не буду читать. Наше правительство хочет помогать Украине? Я – за. Пусть помогает. Но сам я в это горе погружаться не хочу. У меня много своих проблем.

Справедливости ради, ведь и сами украинцы так себя вели в отношении конфликтов, в которых они не участвовали. Ну переживали, наверное, ну были не против, когда другие помогали. Но сами, продолжая жить своей жизнью, думали: у нас есть правительство – вот пусть оно и занимается этой проблемой. А у нас своих забот хватает.

Смешное заявление сделала сегодня президент (-ка? -ша?) Грузии Саломе Зурабишвили. Она высказалась в том духе, что поражение Путина в войне с Украиной неотвратимо приближается и поэтому нужно в послевоенном урегулировании Украины с Россией обязательно предусмотреть и вывод российских войск с территории Грузии.

У меня только вопрос: а кто сказал, что в этом урегулировании Грузия не будет считаться пособником агрессора? Разве это не Грузия публично отказала Украине в военной помощи под предлогом того, что она не хочет быть участником конфликта? Разве это не Грузия держит под арестом гражданина Украины (и только Украины) Саакашвили, даже не смотря на просьбу Зеленского его освободить? Разве это не Грузия отказала многим украинцам, а также российским оппонентам Путина во взъезде без объяснения причин?

Можно назвать еще много разных "мелочей" которые, конечно, ни на что фатально не влияют, но и не дают оснований считать, что Грузия в этом конфликте заняла однозначную проукраинскую позицию (в отличие от всех стран Запада).

Грузию можно понять. Это страна прошла через многие испытания и не хочет снова иметь проблемы с Россией из-за конфликта в Украине. Но у этой позиции есть и оборотная сторона: тогда не ждите, что кто-то за вас решит ваши проблемы. Не хотите "выходить из зоны комфорта"? Ок. Оставайтесь в ней. Но тогда урегулирование ваших территориальных споров с Россией точно не будет частью российско-украинских послевоенных договоренностей.

Противоположную динамику демонстрирует сегодня Израиль. Новый-старый премьер-министр Беньямин Нетаньяху сегодня заявил, что Израиль рассматривает возможность оказания военной помощи Украине и даже своими действиями в Иране уже ей помогает. Он, к тому же, дал понять, что поставка "Железного купола" в Украину – это вполне реалистичная перспектива.

Согласитесь: это сильно отличается от позиции предыдущего израильского правительства, которое еще полгода назад (ровно как нынче – Грузия) прямо заявляло, что не будет оказывать военной помощи Украине. Справедливости ради, нужно сказать, что в отличие от грузинского правительства, оно и не настаивало, чтобы Украина, тем не менее, решала проблемы Израиля в отношениях с Россией.

Обратите, кстати, внимание на то обстоятельство, что и позиция Грузии, и новая позиция Израиля – это свидетельства того, что там понимают: чаша весов в этой войне неуклонно склоняется в пользу Украины, они это видят и хотят стать частью этого успеха.

Ведь если бы они иначе оценивали перспективы этой войны, разве они бы стали делать такие заявления?

Обращаю ваше внимание на то, что даже те условные "союзники" России, которые у неё еще остались, и те стремятся от неё как-то дистанцироваться и не замарать себя сотрудничеством с ней. А если и крутят с ней какие-то тайные гешефты, то всегда с жаром отрицают это.

Если к этому добавить, что весь Запад един в решимости добиться победы над Россией в этой войне, то у меня складывается впечатление, что в мире есть только одна страна, которая верит в то, что у России есть шанс уйти от поражения – это сама Россия. И что-то подсказывает мне, что эта уверенность не больше, чем обычный казенный оптимизм за деньги, который вымученно демонстрируют депутаты и пропагандисты.

Я почему-то больше верю в аналитические службы Моссада, а не в прозорливость Владимира Соловьева, Дмитрия Медведева или какого-нибудь, прости Господи, депутата Журавлева. Кстати, поведение в одном из последних эфиров у Соловьева небезызвестного Якова Кедми (напрямую связанного с Моссадом израильтянина) лишь подтверждает мои слова. Как сказано в Писании: имеющий уши – да услышит.

Ну, а раз все считают, что Украина победит, то почему мы должны считать иначе? Ведь наше дело – правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!