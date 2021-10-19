Грузинские врачи рекомендуют госпитализировать Саакашвили: высока вероятность осложнений

Грузинские врачи призывают госпитализировать политика и диссидента Михаила Саакашвили, который сейчас содержится в тюрьме и держит голодовку, для стационарного наблюдения за его здоровьем. Пока это не экстренная мера, но тюремное руководство должно заняться обеспечением переведения известного заключенного уже в ближайшее время.

Об этом журналистам интернет-издания "Грузия Online" рассказал участник врачебного консилиума Зураб Пагава. Медики внимательно исследовали результаты анализов Саакашвили, который голодает уже 18 дней.

"Господина Саакашвили рекомендуется перевести в больницу для интенсивного наблюдения. К счастью, это пока только профилактическая мера и счет не идет на часы, но вероятность осложнений достаточно высока. Потому меры нужно предпринимать уже в ближайшие дни", – подчеркнул врач.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Саакашвили, который был задержан грузинскими властями 1 октября как только пересек границу, объявил себя личным пленником президента России Владимира Путина.