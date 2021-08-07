Совместные усилия ЕС и ряда стран Запада, которые провели целый раунд переговоров с правительством Ирака, таки дают свои плоды. Литовское информационное агентство BNS, опираясь на свои источники в Минске и Багдаде, сообщает о том, что Ирак на неопределенное время приостановил авиасообщение с Беларусью. В последнее время оттуда работал настоящий конвейер по переброске нелегалов из Багдада и Басры в Минск.

В самом деле, зачем людям лететь из Ирака в Беларусь? Там что, какие-то туристические места имеются или священные для мусульман объекты? Да там вообще некуда ехать, кроме как штурмовать границы соседних государств. Как стало известно, в последние несколько дней увеличилось количество тех же самых нелегалов, которые пытались проникнуть на территорию Польши. В общем, правительство Ирака, скорее всего, вошло в контакт с правительством Лукашенко и там сказали о том, что, мол, не хотят оставлять у себя граждан Ирака и дают им возможность деваться куда угодно.

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Поэтому второй день подряд в аэропорту Минска приземляются пустые самолеты иракских авиакомпаний, которые возвращают домой тех, кто хочет вернуться домой. Данных о том, сколько таких "путешественников" улетело в Ирак – нет, но судя по тому, что первым прилетел Боинг 747, который в режиме эвакуации может уместить около 500 человек, желающих скопилось достаточно много. В свою очередь, наличие большого числа желающих вернуться, говорит о том, что условия нелегального перехода границы с Литвой резко ухудшились.

Никто об этом подробно не рассказывает, но все говорит о том, что силовые структуры, в том числе и армия, задействованные на охране границы, перестали заниматься поиском и задержанием нелегалов, а просто физически не дают им пересечь границу и скорее всего – с применением силы. По крайней мере, некоторые депутаты литовского сейма возмущались тем, что армейским и полицейским подразделениям, которые действуют на границе, позволено отступать от общих правил применения физической силы, спецсредств, а возможно и оружия. Проще говоря, на границе прикрутили вентиль гуманизма и ситуация сразу изменилась. Тут же появились желающие покататься на самолете в Ирак, ну а кроме того, начало прощупываться польское направление.

Только вот с Польшей подобный номер не пройдет в принципе. Как известно, Варшава жестко противостоит крайне странной позиции лично фрау Меркель, которая просто излучает материнскую заботу о такого рода беженцах. Причем, сколько они уже доставили проблем, лучше всего знают сами немцы. А более подробно об этом могут рассказать жители Кёльна, у которых несколько лет назад после серии изнасилований и нападений на женщин и девушек кончилось терпение. На несколько дней город перешел в режим прямого осуществления власти народом и он таки ее осуществил. Люди перекрыли въезды и выезды из города и начали его зачистку именно от такого контингента, который Лукашенко подбрасывает в Литву.

Тем не менее, фрау осталась непоколебимой и пусть бы это и оставалось ее старческой причудой но она стала заставлять разбирать нелегалов страны ЕС, устанавливая квоты. Так вот, Польша послала и фрау, и так любимых ею "беженцев" и отказалась брать на себя квоты. Там было несколько инцидентов с любителями установить свои порядки на новых территориях, но местные жители оказались не слишком знакомыми с толерантностью и при первых признаках быкования, тут же переходили к последнему пункту аргументов. Так что если Лука решил пощупать Польшу таким макаром, то после этого его долго будет мучить такая изжога, что усы придется сдавать на срочную рихтовку.

Но в любом случае, ситуация начала серьезно меняться, а граница с Беларусью стремительно обрастает железным занавесом. Хотя Лука ищет восполнение иракской волны и новые источники мигрантов, ситуация уже меняется с другой стороны. Ну а кроме того, он портит отношения с соседями так, что это может влиять на отношения даже после смерти самого Лукашенко. Кстати, сыграй он в ящик лет десять назад, глядишь, история развивалась бы иначе. Но такие пациенты оказываются слишком живучие и продолжают коптить небо даже после того, как деменция доест последние остатки здравого смысла. Тем не менее, активная игра Лукашенко-Путина уже наткнулась на активную игру противника и теперь она пойдет в другом ключе.

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