Европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готово ответить на дальнейшие нарушения своего воздушного пространства всей мощью, включая возможность сбивать российские самолёты, сообщает Bloomberg.

Журналистам стало известно о напряжённой встрече в Москве, на которой британские, французские и немецкие представители выразили обеспокоенность из-за инцидента с тремя истребителями МиГ-31, нарушившими на прошлой неделе воздушное пространство Эстонии. По словам источников агентства, на Западе пришли к выводу, что это было сознательное тактическое решение, принятое российским командованием.

Во время переговоров российский дипломат заявил европейцам, что нарушения воздушного пространства стали ответом на украинские атаки по Крыму. Москва подчеркнула, что эти операции не были бы возможны без поддержки НАТО и, как следствие, полагает, что уже находится в противостоянии, в том числе с европейскими странами.

Москва явно идёт на эскалацию и проверяет альянс на прочность. Одна из ключевых задач Кремля — разрушить веру в союзнические обязательства и продемонстрировать обществам стран Запада беззащитность перед военной угрозой. Хорошо, что европейцы нашли в себе силы передать чёткий сигнал о готовности к военному ответу. Но слова могут и не убедить Путина, потому готовность к ответу должна быть реальной, иначе Кремль будет только усиливать давление.