Госдеп США издал новые указания по сворачиванию экономической помощи: почему украинцам не стоит паниковать

Новый госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обнародовал "приказ, шокировавший чиновников Госдепа". В документе есть указания о приостановлении на 90 дней расходов на большинство существующих грантов иностранной помощи. Хотя официально Госдеп такой приказ не обнародовал, несколько изданий уже отметили, что первым будет приостановлено финансирование военной помощи Украине. Но в Пентагоне остановку помощи Украине опровергают.

Видео дня

В частности, в издании Politico считают, что приказ Рубио "касается финансирования военной помощи Украине". В свою очередь работающий в США украинский журналист Остап Ярыш обратился в Пентагон и опроверг предположение издания.

В Пентагоне мне говорят обратное, что этот указ военной поддержки не касается. Не знаю, что именно подразумевает Politico. Подозреваю, что речь может идти о программе FMF, но заложенные средства в поддержку Украины уже давно потратили", – отметил журналист. FMF – это Foreign Military Financing, программа грантов или ссуд для приобретения оборонных товаров и услуг США.

В Politico не уверены, что документ Рубио касается Украины. Хотя издание ссылается на сам документ, оно отмечает, что "в приказе говорится о почти всех существующих грантах на иностранную помощь".

В издании также ссылаются на трех нынешних и двух бывших чиновников Госдепа. "Этот приказ шокировал некоторых чиновников департамента своим широким мандатом. Государство просто полностью отказалось от иностранной помощи", – цитирует издание свои источники.

Но в приказе есть исключение, отмечает Politico и уточняет, что "военное финансирование Египта и Израиля будет продолжаться".

Агентство Reuters, также знакомое с документом, утверждает диаметрально противоположное.

Во первых, это не приказ, а указания господина Рубио, "разработанные отделом внешней помощи Департамента США". Во вторых, в них "речь идет об отказе от военного финансирования Израиля и Египта, а остальные страны не упоминаются", подчеркивает агентство.

То есть не упоминается и Украина. Именно так говорят и в Пентагоне.

Отметим, что "указания Госдепа" базируются на указе президента США Дональда Трампа о приостановлении на 90 дней предоставления международной поддержки. Но помощь помощи Украине не подпадает под действие этого указа, поскольку он касается только программ развития, а не военной поддержки.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп одним из своих первых указов в должности приостановил американскую помощь другим странам на 90 дней.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!