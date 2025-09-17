Резолюция ООН, дроны над Польшей и молчание Трампа: что объединяет эти события?

После вторжения российских дронов в Польшу и Румынию, в Европе, и особенно на восточном фланге НАТО, ждали от США резкой реакции. Но Трамп ограничился коротким постом: "Что там с нарушением воздушного пространства Польши? Начинается!". Затем предположив, что это могла быть "ошибка". Ни угроз, ни прямой критики, ни жесткой риторики.

Почему такое молчание? На первый взгляд, это связано с его прошедшей избирательной кампанией. Трамп пытается закрепить за собой образ миротворца и дать понять, что не намерен втягивать Америку в войны Европы. Но, на мой взгляд, ключ к пониманию — в недавнем голосовании в ООН: 142 страны поддержали создание палестинского государства, США и Израиль — в меньшинстве.

И это голосование — не просто дипломатический эпизод, а щелчок по носу Америке и лично Трампу, который выстроил свою внешнюю политику вокруг поддержки Израиля.

В такой ситуации осуждать Россию за дроны — значит защищать Европу, которая только что отвернулась от США и поддержала Палестину. Какой сигнал это даст американскому избирателю? Что Трамп готов на уступки странам, которые "предали союзника"? Это было бы слишком похоже на двойные стандарты, и Трамп этого не допускает.

Он четко обозначил внешнеполитическую рамку: Израиль может быть не идеален, но он защищается от террора. А вот Европа пусть сама разбирается со своими проблемами, если ей ближе симпатии к Газе, чем к союзникам.

Вчера Трамп впервые за долгое время все же назвал Россию агрессором, но, скорее всего, этим все и ограничится. Ни помощи, ни новых заявлений ждать не стоит. Резолюция ООН не изменила курс США. Но Трамп выбирает паузу — хладнокровную, демонстративную и, по его логике, справедливую.