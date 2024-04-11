'Голосование должно быть уже сейчас': Байден заявил, что помощь Украине поддерживают подавляющее большинство демократов и республиканцев

Законопроект, предусматривающий помощь Украине на сумму $60 млрд, поддерживает большинство конгрессменов обеих партий. Поэтому голосование должно состояться немедленно.

Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Американский лидер выразил своему коллеге благодарность за сотрудничество.

В частности, он поблагодарил за решение о выделении Киеву более 12 миллиардов долларов финансовой помощи.

"Вы осудили жестокое вторжение кремлевского диктатора в Украину, когда это произошло. Вы пообещали выделить более 12 миллиардов долларов, отдавая приоритет нераспространению ядерного оружия", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в администрации президента США уверяли, что Палата представителей одобрит законопроект о национальной безопасности, содержащий дополнительную помощь для Украины. Этот документ должен получить сильную двухпартийную поддержку.

Об этом заявил советник главы Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан во время пребывания в Киеве. В то же время, американский чиновник не стал прогнозировать, когда это произойдет.

Ранее в Белом доме сказали, что Палате представителей США необходимо утвердить дополнительное финансирование для поддержки Украины, а не обсуждать идею помощи в кредит. Это "единственный верный вариант".

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