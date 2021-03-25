Новая военная доктрина Великобритании по борьбе с Россией: план модернизации армии из 9 новых инициатив, 12 главных задач, 17 ключевых программ, 7 выводов

Великобритания приняла доктрину своей обороны и безопасности до 2030-го года под красноречивым названием "Великобритания в эпоху конкуренции". Премьер-министр Борис Джонсон представил в парламенте новую внешнеполитическую и военную доктрину. Это крайне важный для нас документ - очень рекомендую изучить это как образец каждому гражданину, и особенно изучить в Офисе президента, почитать самому президенту и народным депутатам, потому что Британия определила главным врагом Россию! И изучение доктрины Джонсона позволяет понять как оценивает Британия Россию в качестве противника, какие приоритеты в противостоянии с РФ определяет, что собирается делать. По сути нам дали готовый продукт, который мы можем сравнить со своими подходами и сделать на этой основе свою стратегию! Обратите внимание - никто не секретит ключевые детали, потому что стратегия должна быть понятна каждому гражданину. В Украине маниакальная секретность любого плана в ОП и в Минобороны скрывает только одно - полную некомпетентность творцов. Британия показывает пример как надо делать. Учитесь!

Доктрина Джонсона определяет угрозы, инициативы и приоритеты финансирования армии и сектора безопасности на 10 лет вперед, до 2030-го. В отличие от "Визии Генштаба ВСУ- 2030" это не благие пожелания, что все плохое станет хорошим, а реально системный реформаторский проект.

Джонсон заявил, что международная ситуация становится опасней, а конкуренция в мире - острей, и потому Британия требует срочной и качественной военной реформы (выборка приоритетов сделана мной, в тексте документа и связанных с ним программ, информации, конечно, больше).

Военный бюджет в ближайшие 4 года Британия увеличит на 24 миллиарда фунтов, доведет до 2,2 % ВВП. Британия обязуется поддержать коллективную безопасность в Европе в составе НАТО, причем в зоне интересов определено Черное море.

Джонсон заявил, что Британия осуществит следующие 9 новых оборонных инициатив:

1. Комплексная модернизация и расширение ядерных вооружений;

2. Новая стратегия и расширение финансирования разведки и спецслужб, технологическая модернизация, изменения в законодательстве, усиление роли Объединенного комитета по разведке;

3. Научную и технологическую стратегию Министерства обороны для развития технологий в космосе, кибернетике, биоинженерии, электромагнитном оружии; гиперзвуковом оружии;

4. Сеть инновационных хабов в основных технологических кластерах;

5. Национальные кибернетические силы;

6. Специальное правительственное агентство по развитию искусственного интеллекта;

7. Космическое командование вооруженных сил;

8. Оперативный центр по борьбе с терроризмом;

9. Фонд конфликтов, стабильности и безопасности и нового конфликтного центр для анализа и экспертизы современных конфликтов и выработки эффективных стратегических решений;

Реформа должна сделать британскую армию высокотехнологичной - согласно Документу оборонного командования приоритеты модернизации такие 12 задач:

1. "цифровая магистраль" для мульти-доменных операций - то есть создание единой цифровой коммуникационной среды в армии, объединяющей все боевые единицы и организационные структуры;

2. наступательные кибертехнологии;

3. высокоточное оружие;

4. космическая разведка;

5. противоракетная оборона;

6. высокая оперативная и тактическая мобильность всех сил;

7. дальность действия средств поражения;

8. средства радиоэлектронной борьбы;

9. беспилотные летательные аппараты;

10. разработка и закупка пилотируемых истребителей 5-го поколения, сокращение парка пилотируемых боевых самолетов;

11. наращивание Сил специальных операций;

12. увеличение числа ядерных боеголовок и модернизация носителей.

Документ оборонного командования также опубликован и расписаны публично программы поставок военных реформ к 2025-му году, я выделил 17 основных программ:

1. сокращение профессиональной армии с 76 до 72 тысяч военнослужащих;

2. основой сухопутных войск станут две Тяжелых боевых бригады, вооруженных Челленджер-3, Аякс и Боксер; две Легких боевых бригады; Разведывательно-ударная бригада; Аэромобильную бригаду; Бригада боевой авиации;

3. создание Армейской бригады специальных операций, а в ее составе - полк Рейнджеров, который будет образован из четырех батальонов легкой пехоты, на их оснащение новейшими видами пехотных вооружений будет потрачено 120 миллионов фунтов за 4 года;

4. 148 основных боевых танков Челленджер-2 будут модернизированы до уровня Челленджер-3 за 1,3 миллиарда фунтов, в целом число танков будет сокращено;

5. часть гусеничных боевых машин Ворриор будут заменены на модернизированные колесные БМП Боксер, число тяжелых бронемашин будет сокращено;

6. будет завершена поставка новейших гусеничных БМП Аякс, вооруженных боевым модулем фирмы Некстер нового поколения - с 40 мм пушкой и телескопическими снарядами, в т.ч.с программируемым подрывом;

7. закупка многоцелевых бронеавтомобилей Ошкош, то есть сокращение тяжелых боевых платформ будет компенсировано большей мобильностью и большим числом новых легких боевых платформ;

8. закупка высокоточных дальнобойных боеприпасов для артиллерии: в создание управляемой реактивной системы залпового огня будет потрачено за 10 лет 250 миллионов фунтов, а также 800 миллионов фунтов за 10 лет будет потрачено на создание "Мобильной огневой платформы";

9 создание Бригады сил поддержки безопасности - это будет соединение инструкторов для обучения союзных армий;

10. закупка истребителей 4-го поколения Тайфун и инвестиции в разработку нового истребителя 5-го поколения Темпест;

11. замена летающих радаров Е-3 на новейшие летающие радары Е-7;

12. замена транспортных самолетов С-130 на А-400М;

13. закупка 48 истребителей 5-го поколения Ф-35Б для вооружения британского авианосца;

14. закупка ударных боевых кораблей прибрежной зоны;

15. разработка кораблей-искателей мин;

16. закупка новых патрульных фрегатов и модернизация эсминцев;

17. усиление ядерных сил - число ядерных боеголовок увеличат на 30%.

Семь выводов о характере будущих войн, которые можно сделать на основе анализа британской военной доктрины и сценариев боевых действий, к которым британцы готовятся:

1. Не будет глобальной войны и массовых мобилизаций;

2. Ядерные силы выполняют роль сдерживания;

3. Боевые действия носят локальный характер, войска должны иметь качественное превосходство и диктовать инициативу противнику в любой избранной точке боевого пространства;

4. Боевые действия сопровождаются предварительно кибератаками и активной защитой своих коммуникаций.

5. Ключевую роль в разведке, коммуникациях и целеуказании систем вооружений будут играть космические спутники.

6. Снижение численности должно компенсироваться гораздо большей гибкостью и маневренностью, более интенсивным характером ведения боевых действий, точечным применением сил специальных операций.

7. Особую роль играет достижение превосходства в ситуационной осведомленности и управляемости своих и союзных сил.

Британия задала вполне конкретные характеристики развития своей профессиональной армии, и этот контур абсолютно понятен каждому налогоплательщику, политику, военному. Это стратегия для всей нации.

Такая же ясная. четкая и профессиональная военная доктрина необходима для победы в войне Украине. К сожалению, ничего похожего на британское планирование руководство Украины даже не пытается сформулировать, наши документы планирования - это весьма примитивная имитация, никак не связанная с желанием провести реальные реформы. Учитесь.