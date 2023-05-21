Я, понятно, не о Кевине Маккарти, который сейчас возглавляет Палату представителей в американском Конгрессе. (Да, у него тоже, как говорят, есть яйца, но за них его крепко держат пророссийские трамписты, от которых зависит его пребывание на своём посту.) Я о Джозефе Маккарти, зловеще известном во всём мире около 70 лет назад.

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В 50-е годы, когда активно "свирепствовала" Комиссия Палаты представителей по расследованию неамериканской (вариант перевода: антиамериканской) деятельности (говоря современным языком — "иноагентов"), Маккарти стоял во главе аналогичного подкомитета в Сенате.

Конечно, у него тогда частенько случались явные перехлёсты (да и алкоголизм его тоже компрометировал), но именно в этот период была проведена серьёзнейшая работа по разоблачению агентов ссср, внедрённых в США и оказывавших там колоссальное влияние на оборонную и внешнюю политику (а знаменитые Розенберги даже украли и передали в москву важнейшие ядерные секреты).

Сейчас, когда агенты мордора, в том числе в США, снова обнаглели до беспредела, такие же очищающие структуры в американском политикуме были бы чрезвычайно полезны. Причём не только США, но и Цивилизации в целом, в первую очередь — Украине.

Подобные внутренние органы Конгресса боролись бы не только с агентами непосредственно россии, но и, конечно же, Китая. Хитровыхитренной КНР вообще должно быть чётко сказано: Это твоя, Китай, бешеная русская собака покусала Украину, так что не надо делать вид, что ты за неё не в ответе!

Пророссийские страны — такие, как Венгрия или всё более странная Грузия, — тоже не должны иметь в Америке своих партнёров или продвигателей. Их всех там не так мало, как кому-то кажется.

Ибо и в самых разнообразных политических кругах (как среди республиканцев, так и среди демократов), и во всевозможных ветвях власти, и во всяческих экспертных конторах, и, разумеется, в СМИ, включая "уважаемые", многоликих агентов мордора великое множество (больше — разве что в Германии).

Америке есть с кем бороться. Было бы желание. Иначе вся эта наглая сволота, пользуясь демократической безнаказанностью, таки пропихнёт своего Трампа опять во главу США. Америке нужен хотя бы на пару лет крутой маккартизм. Время обязывает. Главная страна мира слишком долго жуёт сопли.