Глава ВОЗ спрогнозировал более смертоносный вирус, чем COVID-19

В мире может появиться новый вирус, который потенциально станет более смертоносным, чем COVID-19. Об этом свидетельствуют данные эволюционных оценок.

Их на 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения 24 мая озвучил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Трансляция мероприятия велась на сайте организации.

"Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. По эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально может будет еще более смертоносным, чем нынешний", – сказал руководитель Всемирной организации здравоохранения.

По словам Гебрейесуса, главным двигателем пандемии является отсутствие "международной солидарности и желания обмениваться данными".

"Если двигаться по этому пути, то мы придем к тому же результату – мир не готов, не безопасен и не справедлив", – подчеркнул глава ВОЗ.

Он добавил, что сохранение безопасности требует лидерства и вовлеченности всех стран.

74-я Всемирная ассамблея здравоохранения проходит с 24 мая по 1 июня. Главное внимание на ней уделяется борьбе с пандемией коронавируса и предотвращении таких же ситуаций в будущем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВОЗ заявили, что количество смертей от коронавируса в мире в три раза выше, чем показывает официальная статистика.