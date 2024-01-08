Глава МИД Швеции: мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией

Глава министерства иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем предостерег, что страна-агрессор Россия в будущем останется серьезной угрозой для безопасности всех европейских государств. Он призвал Европу быть готовой к длительной конфронтации с Москвой.

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Слова министра процитировало издание Dagens Nyheter в воскресенье, 7 января. Он напомнил о нарушении Россией международного права.

"Мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации, которая продлится до тех пор, пока Россия будет нарушать Устав ООН и порядок европейской безопасности, – сказал чиновник.

Он заверил, что военная и политическая поддержка Украины со стороны Швеции сохранится. Также Биллстрем сказал, что страна полностью поддерживает решение ЕС о начале переговоров о членстве с Украиной.

Глава МИД Швеции подчеркнул, что героические воины Сил обороны Украины борются за свободу не только своего государства, но и за "европейскую свободу и ценности".

Министр добавил, что Швеция должна проявлять активность не только в обороне и обеспечении безопасности вокруг границы НАТО с Россией, но также, например, вокруг южной границы Европы и в Арктике.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре Швеция одобрила зимний пакет военной помощи для Украины в размере 124 млн евро. Денежные средства пойдут на гражданскую инфраструктуру. Там напомнили, что Украина борется не только за свое выживание, а также за безопасность и свободу Европы.

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