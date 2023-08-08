Глава МИД Китая Ван I переговорил с Лавровым после саммита в Саудовской Аравии: говорили об Украине

После участия в дипломатических переговорах в Саудовской Аравии, проходивших без участия России, Пекин подтвердил Москве, что он сохраняет свою "беспристрастность" в отношении войны в Украине. Об этом на следующий день после саммита глава китайской дипломатии Ван I заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

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Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Китая. В ходе телефонного разговора, 7 августа, Ван I отметил своему российскому коллеге, что Китай и Россия являются "надежными друзьями и партнерами".

"Что касается украинского кризиса Китай будет отстаивать независимую и беспристрастную позицию, выражать объективный и рациональный голос, активно будет способствовать мирным переговорам и будет пытаться искать политическое решение любого международного многостороннего события", – сказал китайский дипломат.

В свою очередь Лавров отметил, что Россия полностью разделяет взгляды Китая на политическое решение "кризиса в Украине" в рамках позиционного документа и "высоко оценивает конструктивный вклад Китая в этот процесс".

Соответствующий телефонный звонок состоялся после двух дней переговоров, организованных Саудовской Аравией. В этих переговорах приняли участие около 40 стран, включая ключевых союзников Украины, таких как Соединенные Штаты, Великобритания и Германия, а также Индия и страны из региона Ближнего Востока. Главной целью встречи было обсуждение возможностей урегулирования войны, начатой Россией на территории Украины и которая длится уже почти 18 месяцев.

Ранее сообщалось, что Китай на саммите в Саудовской Аравии стремился показать, что он "не такой" как страна-агрессор Россия. Поэтому активно обсуждал вариант прекращения войны, выдвинутый нашей стороной.

Как сообщал OBOZREVATEL, участники мероприятия обсудили первоочередные оборонные потребности нашего государства, дальнейшие шаги на пути к интеграции Украины в НАТО, вопросы освобождения украинских пленных, продолжение действия зернового соглашения и ряд других вопросов. Все подробности саммита читайте в нашем материале.