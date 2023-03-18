Глава МИД Эстонии призвал изгнать всех россиян из Совета Европы: документ

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал очистить Совет Европы от россиян. Он убежден, что сотрудники, являющиеся гражданами РФ, не могут продолжать работать в этом европейском органе после исключения из него России, ведь это подрывает доверие к Совету Европы как к органу, который занимается защитой прав человека, демократии и верховенства права.

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Граждане России должны быть изгнаны из Совета Европы после исключения РФ, ведь их страна продолжает агрессивную войну против Украины и игнорирует международное право. Официальное письмо по этому поводу к руководству СЕ глава эстонской дипломатии опубликовал в своем Twitter.

"На фоне продолжающейся войны России в Украине, а также полного игнорирования международного законодательства, среди сотрудников Совета Европы не может быть граждан России. Это подрывает доверие к СЕ, клоючевыми задачами которого является защита прав человека, демократии и верховенства права", -– отметил Рейнсалу .

Он также опубликовал свое официальное письмо по этому поводу, адресованное генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, а также президенту Комитета министров СЕ, министру иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир.

В письме глава внешнеполитического ведомства Эстонии подчеркнул, что считает неприемлемой ситуацию, что граждане России продолжают работать в организации – несмотря на то, что Россия из нее была исключена, а Кремль продолжает вести войну против Украины и плюет на международное право.

"Это дискредитирует организацию, которая создавалась для продвижения наших общих ценностей – прав человека, демократии и верховенства права в Европе. Также нельзя не оценить риск внешнего давления на таких работников. Поэтому нужны дополнительные шаги, чтобы сохранить доверие к Совету Европы", – написал в листья Рейнсалу.

Он призвал вернуться к безотлагательному обсуждению правомерности и уместности работы граждан РФ в Совете Европы. Вопрос следует решить до саммита лидеров государств и правительств стран, входящих в этот орган. Он запланирован на середину мая.

"Нельзя допустить, чтобы эта проблема дискредитировала саммит лидеров государств и правительств Совета Европы, который будет проходить 16-17 мая. Лидеры должны иметь возможность сосредоточиться на будущем организации и конкретных шагах по улучшению защиты прав человека на всем нашем континенте", – убежден министр зарубежных дел Эстонии.

Напомним, ранее экс-президент Эстонии призвала Запад предоставить Киеву истребители. Керсти Кальюлайд заявила, что Запад должен сделать это как можно быстрее, чтобы приблизить украинскую победу в войне с Россией. Она отметила, что данный вид вооружения может помочь значительно уменьшить потери украинской армии на фронте.