Германия страдает от непогоды: по стране пронесся сильный шторм с градом, повлекшим наводнение. Фото

Шторм, пронесшийся 12 июля над Западной Европой, вернул настоящую зиму на дороги в некоторых частях южной Германии. Север ФРГ также пострадал от непогоды, сильные дожди с градом там повлекли наводнение.

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В частности, в городе Кэмптен неподалеку от Мюнхена, "дороги побелели от града", цитирует DPA спикера местной полиции. А экстренные службы города с 16:00 до полуночи приняли более 320 неотложных вызовов о подтоплении. К семи утра это число возросло до 700.

На юге Баварии градины укрыли дороги ледяным ковром, толщина которого иногда достигала 30 сантиметров. Более того, из-за сильного града пришлось привлекать даже снегоочистители и брать в руки лопаты. А из-за сваленных штормом деревьев на большинстве дорог были огромные пробки.

Считается, что наиболее пострадали регион Альгой и район Линдау на границе с Австрией. Дожди повлекли за собой наводнение, и работы по откачке воды из подвалов там продолжались до утра субботы, 13 июля.

Полиция в Розенхайме сообщила о 230 вызовах из-за затопленных подвалов и упавших деревьев, упавших на дороги, а в некоторых случаях на железнодорожные пути. Правда, обошлось без пострадавших.

Север Германии также залил сильными дождями. В Нордгорне, Нижняя Саксония, экстренные службы приняли более 100 вызовов. Здесь наводнение привело к временному закрытию отделения неотложной помощи, а также несколько дорог были временно закрыты.

Немецкая метеорологическая служба ожидает, что штормовые грозы продолжатся в Нижней Саксонии не только сегодня, но и воскресенье, особенно в прибрежных районах.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцев ждет жара до 40 градусов. Снижаться высокие температуры начнут только после 15 июля из западных регионов, а более комфортная погода в центре страны установится только 19-20 июля. Наряду с относительной прохладой в Украину придут дожди и грозы. Подробнее об этом читайте здесь.

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