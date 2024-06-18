Германия создает спецподразделение для борьбы с российской дезинформацией – Bloomberg

В Германии будет создано специальное подразделение, направленное на противодействие дезинформационным кампаниям, включая имеющие российское происхождение. Это подразделение будет сначала состоять из 10 специальных аналитиков, а позже планируется увеличение количества работников до 20 человек, которые будут заниматься мониторингом и анализом.

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Об этом сообщает Bloomberg. Таким образом, коалиция канцлера Олафа Шольца воплощает следующий этап реализации первой стратегии национальной безопасности, опубликованной в прошлом году, в которой Кремль признан главной угрозой безопасности Германии.

"Угроза нашей демократии от шпионажа, диверсий, дезинформации и кибератак достигла нового измерения", – подчеркнула министерша внутренних дел Нэнси Фезер во время последнего ежегодного отчета внутренней разведки Германии.

Аналитики спецподразделение будут сосредоточивать внимание на выявлении и раскрытии дезинформационных операций в социальных сетях, включая финансируемые Кремлем.

Один из примеров таких операций – кампания под названием Doppelgaenger, которая по данным немецкого правительства, за несколько недель сгенерировала более миллиона постов на платформе Х из десятков тысяч фейковых аккаунтов.

Кроме того, новое спецподразделение будет отвечать за предотвращение дезинформационных кампаний еще до их начала. Правительство Германии также стремится сделать операторов соцсетей, в частности, X и Facebook, более подотчетными, чтобы быстрее выявлять фейковые аккаунты и дезинформационные кампании и успешно им противодействовать.

"Война президента России Владимира Путина также направлена против нас. Он хочет разрушить мирный порядок в Европе, а вместе с ним как можно больше либеральных демократий. Он также имеет крайне правых и крайних левых приспешников в наших парламентах, которые принимают его пропаганду один на один", – заявила министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Ранее сообщалось, что прокуроры Международного уголовного суда расследуют как военные преступления кибератаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру, совершенные после полномасштабного вторжения. Это теоретически может привести к выдаче ордеров на арест обвиняемых.

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