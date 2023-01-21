Германия совершает ошибку, не отправляя танки Leopard-2 в Украину. В настоящее время в соцсетях распространяются два изображения. Первое описывает глагол scholzing – от имени канцлера ФРГ Олафа Шольца – как "сообщение о благих намерениях только для того, чтобы найти/придумать любую мнимую причину, чтобы отсрочить и/или предотвратить их осуществление". На втором изображен объект этого scholzing – шар с маркировкой Leopard-2, прикрепленный скотчем к раковине улитки. Leopard-2 – танк немецкого производства, который Берлин очень неохотно поставляет Украине, сопротивляясь геноцидной войне России, – пишет Александр Мотыль для 19fortyfive.

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Є три причини, чому Німеччина зволікає. Видання The Wall Street Journal виділяє три: громадська думка, історична відповідальність і страх перед ескалацією.

Справді, за словами німецького журналіста, "опитування показують, що позиція уряду Німеччини відповідає очікуванням значної частини населення. Репрезентативне опитування, проведене у серпні 2022 року, показало, що 80% німців побоюються поширення війни з України на сусідні країни НАТО і 69% побоюються ядерного удару Росії. 72% кажуть, що відчувають загрозу зі сторони Росії. Водночас більшість німців, 52%, хочуть, щоб уряд продовжував діяти обережно в міжнародних справах. Із 41% німців, які хотіли б бачити сильнішу присутність Німеччини у війні в Україні, 65% сподіваються на дипломатію, і лише 14% на посилення військової підтримки та 13% на збільшення фінансових зобов'язань".

Німці також дуже болісно ставляться до того, що вони розв'язали дві світові війни та здійснили Голокост, і тому вважають себе зобов'язаними діяти мирно. Нарешті, є побоювання, що постачання Україні німецьких танків буде еквівалентне переходу Рубікона, безпосередньому залученню Німеччини до війни, і провокування росіян на підвищення ставок.

Причини не безпідставні, але, зрештою, не переконують. Суть лідерства в тому, щоб вести, переконувати людей у тому, що потрібно робити певні речі, а не просто слідувати за ними.

Стежити за опитуваннями громадської думки – не просто відмова від лідерства. Це також контрпродуктивно та аморально, особливо в обставинах, що вимагають негайних дій.

Росія розпочала війну і здійснює геноцид. Німеччина, як країна, яка досі спокутує провину за свої війни та Голокост, має знати, що іноді краще не прислухатися до громадської думки, і тим паче не потурати російським звірствам. Німецький політичний клас має моральний обов'язок чинити правильно, навіть якщо громадська думка налаштована скептично.

Є й геополітичний аспект. Подобається чи ні, але Німеччина – наймогутніша країна в Європі. Таким чином, вона має гарти центральну роль у геополітиці континенту. Наполеглива заява Шольца, що Німеччина дасть танки лише у випадку, якщо інші країни зроблять це першими, є класичним прикладом ухилення від відповідальності, ховаючись за спідницями Європи.

Ця наполегливість рівносильна облудному безплатному використанню ініціатив Заходу в галузі безпеки, в цілому, і США, зокрема. Хоча багато німців досі обурюються через надмірне втручання Америки в європейські справи.

Страх ескалації – найменш переконлива причина. Берлін, здається, не зважає на той факт, що Росія неухильно загострювала ситуацію протягом останніх дев'яти років. Спочатку вторглася в Криму та частину Донбасу в 2014 році. Потім, у 2021 році, оточила Україну своїми військами та публічно заявила, що українці не мають права на існування. 24 лютого 2022 року Росія ініціювала "спеціальну військову операцію", яка обернулася тотальним вторгненням.

Через кілька місяців Москва обрала політику випаленої землі та геноциду – групові зґвалтування, викрадення дітей, знищення та розграбування культурних цінностей, масові страти та невибіркові бомбардування цивільних об'єктів.

Захід нічого не зробив, щоб спровокувати цю ескалацію. Це було результатом рішучості Кремля знищити Україну та українців, і виграти війну, яку Кремль розпочав у 2014 році. Виграти за будь-яку ціну, навіть шляхом здійснення геноциду.

Володимир Путін сповнений рішучості боротися, навіть ціною сотень тисяч убитих російських солдатів. Тому російська ескалація зупиниться лише тоді, коли її зупинять зовнішні сили, а це означає Україну та Захід.

Німецькі танки Leopard-2 можуть змінити ситуацію, і німецькі політики знають про це. На жаль, їхня повільна поведінка робить їх співучасниками загибелі українців і, таким чином, геноциду.

Переклад Gazeta.ua