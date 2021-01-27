Генсек ООН назвал единственный способ победить коронавирус

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что только проявлением солидарности мир может победить пандемию коронавируса.

Так он отреагировал на подтверждение уже более 100 миллионов заражений COVID-19. Мыслями генсек поделился в Twitter.

По его словам, вирус продолжает распространяться по всей планете, а сейчас та достигла предела по количеству заражений, что вызывает глубокую печаль.

"Мы можем опередить пандемию только одним способом – проявив солидарность. Пришло время убедиться, что ни одна страна и никто не остался позади", – отметил Гутерриш.

Вероятно, он имел в виду ускорение процесса вакцинации и обеспечения получения доз препаратов для прививки против коронавируса бедным странам. Ведь генсек ООН не раз открыто призвал производителей вакцин сделать их доступными везде и для всех, "глобальным общественным благом, которое принадлежит людям".

Отметим, что на утро 27 января на планете подтверждено 100 837 607 случаев заражения коронавирусом из которых 2 167 096 человек умерли, а 72 842 827 – вылечились.

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