Генералы армий США и России провели 6-часовые переговоры в Хельсинки: это первая встреча с 2019 года

В среду, 22 сентября, генерал армии США, председатель Объединенного комитета начальников штабов страны Марк Милли и генерал Валерий Герасимов, начальник российского Генштаба провели шестичасовые переговоры в Хельсинки (Финляндия). Встреча военнослужащих двух сторон стала первой с 2019 года.

Как сообщил Voanews, высшие офицеры вооруженных сил Соединенных Штатов и России раскрывать подробности переговоров не стали и сделали лишь небольшие заявления после длительной дискуссии. Известно, что одной из основных тем стала реакция двух государств на приход к власти в Афганистане талибов.

В военном заявлении США, которое включало подробности продолжительности встречи, но не повестку дня, говорилось, что переговоры были нацелены на "снижение рисков и оперативное разрешение конфликтов".

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Российская сторона подтвердила, что переговоры были "нацелены на обсуждение снижения рисков".

Во время переговоров США и Россия признали, что иногда имеют "конкурирующие военные интересы", например, в Сирии, где американские и российские войска действовали в непосредственной близости. Но также, на встрече шла речь об Афганистане.

Соединенные Штаты сообщили, что намерены проводить контртеррористические операции направленные против "Аль-Каиды" и "Исламского государства", если те будут угрожать Соединенным Штатам.

Москва заявила о необходимости работать с правительством "Талибана" и рассмотрении возможности размораживания активов Афганистана.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европе предлагают усилить защиту границ, создав дополнительную "европейскую армию". С таким предложение выступила Канцлер Германии Ангела Меркель.