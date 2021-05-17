Генеалогия выходцев из СССР

Илель Мантель
Илель Мантель
Мир / Мнения
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Генеалогия выходцев из СССР

Когда Творец создал мир, венцом его творения стал Человек. Первого человека он назвал Адам, потому что он был взят из земли (на иврите земля это "адама"), а Адам назвал Его – Господь. Потому что он – господствовал над всем.

После создания Адама прошло много времени, и все его потомки разошлись заселять всю землю, как заповедовал Господь.

Согласно Библии, потомки Адама разродились, и превратились в 70 народов, которые заполонили всю нашу планету. Со временем народы перемешивались, ассимилировали, исчезали и рождались новые.

Люди всегда отличали друг друга по религиозному, общинному, идейному, и языковому, ментальному и многим другим признаками. В последствии это разделение приводило к формированию новых этносов, наций, народов.

До 1917 года, в Российской Империи люди официально делились исключительно согласно их вероисповеданию. В паспортах подданных указывались фамилия, имя, и обязательно религиозная принадлежность – христианская, иудейская, мусульманская, буддистская. Функция регистрации населения была делегирована на религиозные учреждения – церкви, синагоги, мечети, и буддистские храмы.

В 1917 году, Российская Империя завершила своё существование, и на смену пришел режим СССР. Исповедание любой религии кроме коммунизма было запрещено законом. В новых паспортах, уже граждан СССР не было графы вероисповедания, однако вместо неё появилась новая графа – национальность.

При регистрации рождения детей в НКВД, а затем в ЗАГСах - обязательным условием было внесение национальности их родителей. Родители "бывшие" христиане могли выбрать себе любую доступную из списка национальность: русские, великороссы, украинцы, белорусы, молдаване, грузины, армяне и т.д. Мусульмане соответственно выбирали себе национальность из доступных списков, буддистов записывали бурятами, а иудеев – евреями.

Так как все религии были упразднены, у граждан СССР появилась юридическая возможность вступать в смешанные браки.

Понятие брак – сугубо религиозное понятие, которое существует во всех религиях и дня их оснований и по сей день. Светский СССР избавился от религий, но не "брезговал" оставлять себе выборочно те или иные ритуалы. Например призывал людей верить в бессмертность вождя, а также пропагандировал институт брака.

Так как все религии были заменены одной, то для вступления в брак, представителям разных общин не нужно было принимать религию супруга, для регистрации отношений как это было до 1917 года. Казах и украинка, азербайджанка и еврей, бурят и литовка - могли спокойно зарегистрировать свои отношения.

Понятие брак, разделилось на два вида. Церковный (или "религиозный") брак зарегистрированный в религиозных учреждениях, и гражданский брак, зарегистрированный в НКВД или позднее в ЗАГСах, которые полностью переняли функцию церквей, синагог и мечетей.

В обоих режимах аморальным считалось сожительство, и общество настоятельно требовало зарегистрировать брак.

В следствии смешанных, межэтнических браков начали рождаться дети, которые до 16 лет могли считать себя кем угодно, а вот при получении своего первого паспорта они были обязаны выбрать себе национальность. Или национальность отца, или национальность матери.

Всё это продолжалось вплоть до распада СССР, и приобретения 15 республиками своей государственности.

Многие из новообразованных государств сразу же отказались от практики обозначения национальности для своих граждан. Графа национальность упразднена, и её заменили на более логичную графу – "гражданство".

Вместе с тем, людям вернули - хоть и не популярную после 75 лет духовного вакуума, но всё таки возможность - официально исповедовать любую религию.

В современных странах преемницах СССР религия стала личным делом каждого. Ни в каких официальных государственных реестрах она не учитывается.

Церковный ("венчание"), синагогальный ("хупа"), или шариатский ("никах") браки - законными не являются, и носят исключительно церемониальный характер.

Все религиозные учреждения не выдают никаких официально признаваемых государством или иностранными государствами документов.

Этой статьей я открываю знакомство с генеалогией выходцев постсоветских государств. В следующих статьях, я буду знакомить читателя с любопытными историческими фактами и курьёзами, связанными с генеалогическими исследованиями.

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