Сегодня "Газпром" остановил транзит газа через украинскую ГТС в направлении Венгрии

Это произошло буквально через несколько дней после того, как Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход украинской газотранспортной системы. "Газпром", разумеется, до 2024 года продолжит исполнять обязательства по транзитному контракту. Однако Украина лишится возможности использовать для своих нужд "физический" российский газ после закупки газа на европейских споровых рынках. Таким образом, уже этой зимой для нас не просто увеличится цена газа, которая и так бьет все рекорды. Увеличится и цена доставки газа. И в Москве прекрасно это понимают. "Газпром" действует по четко продуманному плану принуждения Украины к миру", пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Видео дня

Взвинчивание цены на газ - только часть этого плана, артиллерийская подготовка к 2024 году. Джозеф Байден и Ангела Меркель могут на словах гарантировать энергетическую безопасность Украины и сохранение ее транзитного статуса. Но если к 2024 году "Газпром" подпишет соглашения со странами-покупателями газа о закупках газа в обход Украины, то что он будет транспортировать через украинскую трубу? Даже если очень захочет? Таким образом, украинская ГТС неминуемо начнет работать в реверсном порядке, цена газа значительно увеличится, к ней прибавится цена на доставку, которая также увеличится, так как это будет тупиковый маршрут поставок топлива. И, конечно же, все это немедленно скажется на украинском бюджете. Играть с населением в низкие цены на энергоносители больше не получится ни у кого. Но даже если представить себе, что политик-популист вроде Зеленского захочет продолжить эту игру, подорожание газовых цен для промышленности неизменно приведет к повышению цен на все, что мы видим вокруг - и это в стране, которая погружается в мрак популизма, глупости и тотальной коррупции.

Главным для этой страны станет вопрос, кто даст денег. Без реформ Запад их не даст. Надежды на Китай скоро развеются, как дым. Да и слишком ретивое сближение с Пекином приведет к конфликту с Вашингтоном - такого конфликта, по крайней мере, сейчас, не могут позволить себе ни сам Зеленский, ни его покровители.

Останется Путин. Ну хотя бы сохранение части транзита. Ну хотя бы ослабление газовой удавки. Ну хотя бы возможность еще несколько лет покрасоваться на фоне очередного "большого строительства". Собственно, на это в Кремле и рассчитывают. Для этого и натравили на Украину "Газпром". Для этого и договорились с Орбаном.

Только для такой кремлевской благосклонности перед Путиным нужно будет капитулировать. Иначе никак.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.