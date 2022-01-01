Этот материал будет посвящен тому, из-за чего у Путина так блестит лысина, выпучиваются глаза и его бросает в милитаристский угар. Конечно же, речь идет о газе. Иногда складывается впечатление, что он сам подключен к газопроводу или газопровод к нему. В любом случае, каждый может провести мысленное упражнение, а именно: представьте, что в РФ нет ни единого месторождения газа и Москва его покупает для своих нужд в том же Азербайджане. А потом представьте, был бы у Путина такой хамоватый вид и вся его распальцовка? Ответ очевиден, поскольку обе войны, развязанные им против Грузии, а потом и Украины, так или иначе связаны с газопроводами.

Ну а прямо сейчас Путин ведет полномасштабную газовую войну против Европы.

За последние дни мы не раз писали о том, что Путин остановил подачу газа в Европу по газопроводу Ямал-Европа и по состоянию на позавчера этот полный простой длился уже 10 дней. Ну а в это время под разгрузку в газприемных терминалах уже стоят первые танкеры СПГ, прибывшие из США. В начале недели, как только стало известно о том, что газовозы пошли к Европе просто в формате флотилии, рекордная цена 2,2 тыс долларов за тысячу кубометров тут же рухнула на тысячу с лишним долларов, ну а 31 декабря последние в ушедшем году данные от российской прессы относительно цен на газ выглядели примерно так.

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"Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в пятницу опустилась ниже $800 за тыс. куб. м впервые с 10 ноября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась до $796 за 1 тыс. куб. м… Общее снижение стоимости газа с начала торгов составляет более 22%, а по сравнению с историческим рекордом прошлой недели цена газа упала почти в 3 раза".

В общем, на европейский рынок стала возвращаться здоровая конкуренция, подорванная Москвой, и цены стали снижаться просто на глазах. И надо заметить, что все это время сам Путин и его холуи самого разного толка, от его личных до сербских и австрийских, например, на все лады расхваливали преимущества контрактных поставок. Они прямо настойчиво заманивали всех потребителей плюнуть на биржевую торговлю и сесть на российскую трубу. И после нескольких спичей самого Путина на днях не выдержал и выступил Миллер, номинальный глава Газпрома. Вот как это описано в российских СМИ:

"29 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что заполнение газом второй нитки "Северного потока – 2" завершено, газопровод полностью готов к началу эксплуатации".

Это уже можно расценивать как вопль отчаянья. Ведь если на пике цен это не возымело действия, то на падающих ценах – тем более. А фокус тут в том, что цены обязательно вернутся к своим привычным значениям, которые будут намного ниже тех, которые были зафиксированы в недавних контрактах для той же Сербии. Кроме того, глядя на календарь, можно заметить, что зима уже потихоньку подбирается к своей середине и на ее исходе показывать свои фокусы Путину будет намного сложнее.

Но самое интересное будет по окончании отопительного сезона. Тогда потребители смогут перевести дух и по достоинству оценить "надежность" Газпрома, который игрался с вентилем посреди зимы с явной целью удушить своих партнеров так, чтобы те и СП-2 запустили, и на контракт присели. И вот тогда станет понятно, чего будет стоить Путину его "газовый маневр".