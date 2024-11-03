Гаррис опережает Трампа в 'шатких' штатах: новые данные соцопроса накануне выборов в США

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис лидирует в большинстве колеблющихся штатов. Согласно новому опросу, она с небольшим отрывом опередила своего соперника-республиканца Дональда Трампа в Висконсине, Пенсильвании, Мичигане и Неваде.

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Трамп имеет незначительное преимущество в Северной Каролине и Джорджии, в Аризоне оба кандидата имеют равные показатели. Об этом свидетельствует опрос компании YouGov, проведенный в семи колеблющихся штатах в период с 25 по 31 октября 2024 года.

По данным исследования, Харрис лидирует с небольшим отрывом в Висконсине (на четыре процентных пункта), Пенсильвании (на три процентных пункта), Мичигане (на три процентных пункта) и Неваде (на один процентный пункт).

Трамп на один процентный пункт лидирует в Северной Каролине и Джорджии.

Президентская гонка в этих штатах изменилась незначительно с начала сентября, отмечают социологи.

В каждом из семи колеблющихся штатов Харрис имеет преимущество среди женщин, в то время как Трамп лидирует среди мужчин.

"Если лидерство в этих штатах сохранится, а остальные штаты проголосуют так же, как и в 2020 году, то Камала Харрис с небольшим перевесом выиграет голоса выборщиков. Но лидерство Харрис и Трампа в каждом из семи штатов находится в пределах погрешности выборки для опросов", – отмечают авторы исследования.

Только 3% опрошенных не уверены, за какого кандидата они будут голосовать. В то же время 7% говорят, что не уверены, что будут голосовать.

4% говорят, что, скорее всего, будут голосовать, 2% не знают, будут ли голосовать, 1% скорее всего или точно не будет голосовать.

Напомним, 5 ноября в США будут выбирать нового президента. По состоянию на начало ноября в среднем коэффициент в рейтингах составил 61,1% за победу Трампа и 37,6% за Гаррис.

Как писал OBOZ.UA, в США действует косвенная система выборов. О том, как определят победителя, читайте в материале по ссылке.

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