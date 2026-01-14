'Франция следит за ситуацией': Макрон предупредил о 'беспрецедентных цепных последствиях' в случае нарушения суверенитета Гренландии

Нарушение суверенитета Гренландии приведет к беспрецедентным цепным последствиям. Поэтому Франция будет действовать в полной солидарности с Данией.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Его позицию озвучила пресс-секретарь правительства Мод Брежон, пишет Le Monde .

"Мы не недооцениваем заявления по Гренландии. Если суверенитет европейской и союзной страны будет нарушен, цепные последствия будут беспрецедентными. Франция следит за ситуацией и будет строить свои действия в полной солидарности с Данией и ее суверенитетом", - процитировала пресс-секретарь слова Макрона на заседании Совета министров в среду, 13 января.

Заявление Макрона прозвучало в ответ на настаивание президента США Дональда Трампа на аннексии Гренландии.

Заявления Трампа относительно Гренландии

Напомним, Трамп заявил, что Гренландия стратегически важна для оборонной системы США и будущей роли НАТО. По его словам, остров нужен Соединенным Штатам для размещения на нем противоракетной системы "Золотой купол", что усилит безопасность США и союзников.

До этого, он пригрозил премьер-министру Гренландии Йенсу-Фредерику Нильсену "большими проблемами", после заявлений Нильсена о намерении острова остаться в союзе с Данией.

После этого Трамп начал снова угрожать Дании. Глава Белого дома заявил, что Дания должна "убираться вон" с территории Гренландии, причем сделать это "срочно".

По данным французских СМИ, на прошлой неделе Макрон обсудил ситуацию с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Франция также координирует свои действия с партнерами, в частности с Германией и Великобританией.

Как сообщал OBOZ.UA, Эммануэль Макрон выступил с резкой критикой внешней политики США. Он обвинил Вашингтон в нарушении международных норм и торговых правил.

