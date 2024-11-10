Франция передаст Украине дальнобойные ракеты Scalp: на что они способны

Франция в качестве военной помощи Украине передаст еще около десяти дальнобойных ракет Scalp. Это позволит украинским Вооруженным силам наносить удары по линии фронта.

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Также стало известно, что в настоящее время около 2000 украинских солдат проходят программу тренировок на востоке Франции. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

"Для того, чтобы Украина могла наносить удары по линии фронта, я подписал бумаги о новой передаче около десяти ракет Scalp, как и обещал Владимиру Зеленскому президент республики", – рассказал министр.

Лекорню также заявил, что продолжается уникальная программа обучения на востоке Франции, где под руководством французских военных обучается около 2000 украинских солдат на французском оборудовании.

Он подчеркнул, что страна должна продолжать оказывать помощь на постоянной основе, чтобы украинские власти могли рассматривать "политические решения, когда она решит это сделать".

Storm Shadow – франко-британская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность". Предназначена для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами противовоздушной обороны. Может использоваться в любое время суток при сложных метеоусловиях и при применении противником средств радиоэлектронного противодействия.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты Америки в ближайшее время пришлют новую партию военной помощи Украине. Речь идет о сотнях ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot и NASAMS. По предварительным данным, украинская армия может рассчитывать на 500 ракет-перехватчиков, которых хватит до конца этого года.

Для того чтобы Украина победила в войне с Россией и приблизила справедливый мир, партнеры должны усилить обороноспособность ее Вооруженных сил. Это предусмотрено Планом победы, представленным президентом Украины Владимиром Зеленским.

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