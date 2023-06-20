Франция намерена поддержать членство Украины в НАТО – Le Monde

Франция намерена поддержать членство Украины в НАТО. Париж считает, что предоставление нашей стране перспективы присоединения к Альянсу может способствовать уменьшению желания России продолжать войну.

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Также это может убедить президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров. Об этом пишет французское издание Le Monde, ссылаясь на анонимные источники.

Отмечается, что еще недавно Франция была не готова обсуждать членство Украины в Альянсе. Но за последние месяцы власти в Париже пересмотрели свои взгляды по этому вопросу. В связи с этим во время заседания совета обороны в Елисейском дворце, которое состоялось 12 июня, состоялись дебаты касательно возможности вступления Украины в НАТО.

"Вступление Украины в НАТО может отбить у России охоту продолжать войну или, если конфликт прекратится, предотвратить любую новую агрессию. Перспектива членства могла бы, кстати, убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда он сочтет это нужным, в зависимости от результатов контрнаступления", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По словам министра обороны Алексея Резникова, Украина уже сейчас играет роль восточного фланга НАТО. По его мнению, в ходе саммита в Вильнюсе станет ясно, когда и как наше государство сможет стать полноправным членом.

– Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен заявил, что группа стран Альянса может захотеть разместить войска в Украине. Такое решение могут принять, если на саммите в Вильнюсе 11 июля Украина не получит реальные гарантии безопасности.

– Начальник военного штаба ЕС отверг возможность введения войск в Украину. По его словам, ЕС и НАТО не хотят становиться одной из сторон конфликта.