Франция готова рассмотреть вопрос о подготовке украинских пилотов истребителей

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что официальный Париж готов обсуждать возможность подготовки украинских пилотов управлению современными истребителями F-16. Уже на днях он лично поднимет этот вопрос, созвонившись с коллегой из Киева Алексеем Резниковым.

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Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на слова помощника Лекорню. ВСУ нужны не только современные боевые самолеты, но и практика использования их на высоте.

Напомним, что F-16 – сверхзвуковой истребитель четвертого поколения, в последние годы был успешным экспортным продуктом для США, что повышает вероятность того, что несколько стран объединятся, чтобы предоставить Украине этот летательный аппарат.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что французский лидер Макрон не исключает возможность передачи боевых самолетов в пользу ВСУ. Он конечно не сказал, когда это может произойти, но подчеркнул, что государство не ставит себе ограничений в военной поддержке Украины, которая борется с нападением России.

Вероятность снабжения Украины истребителями со стороны Запада не исключает и сам министр обороны Резников. Чиновник убежден, что это резко изменит ситуацию на поле битвы.

Американская сторона также видит перспективу того, что вскоре украинские войска смогут оборонять свои земли на F-16, однако есть условие. В то же время сам президент Байден такую вероятность исключил в корне.

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