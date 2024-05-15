Финляндия планирует изменить правила призыва: резервисты будут привлекаться к патрулированию границы с Россией

Финляндия намерена изменить законодательство, позволив привлекать тысячи резервистов к патрулированию границы с Россией в случае внезапного роста мигрантов. Соответствующий законопроект будет вскоре вынесен на голосование в парламенте, контролируемом проправительственным большинством.

Об этом пишет Reuters. Издание отмечает, что Финляндия обвиняет Россию в превращении мигрантов в оружие для дестабилизации НАТО.

В законопроекте говорится, что финны, прошедшие военную службу в пограничных войсках, могут быть призваны для патрулирования границы с Россией при исключительных обстоятельствах.

В конце прошлого года Финляндия закрыла свою 1340-километровую границу с РФ на фоне растущего числа мигрантов из третьих стран, таких как Сирия и Сомали, пытающиеся попасть в страну через Россию.

Около 1300 искателей убежища пересекли границу из России в Финляндию в прошлом году. После того, как пассажирские пересечения границы были закрыты, в этом году поток мигрантов значительно снизился.

Но правительство Финляндии опасается, что явление, которое оно называет "гибридной атакой со стороны России", может восстановиться в любой момент и готовит законодательство для борьбы с этой угрозой.

"В связи с изменением ситуации с безопасностью нам нужно дополнить существующие методы новыми способами поддержки безопасности границы", – заявил министр обороны Антти Хакканен.

В Финляндии существует призывная армия, то есть военная служба обязательна для мужчин. Более 10 тысяч военнообязанных прошли подготовку пограничной службы, четвертая часть из них – штатные пограничники.

Остальные, около 7500 военнослужащих, сделали другую гражданскую карьеру. По действующему законодательству они остаются резервистами, которых срочно можно призвать на службу в случае военной угрозы, но не для противодействия миграции.

Поэтому в Хельсинки хотят увеличить количество людей, которым разрешено патрулировать границу. В правительстве Финляндии также работают над новым законом, что позволит немедленно депортировать искателей убежища, отклоняя их просьбы о предоставлении им статуса беженцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году Финляндия направила военных к границе с РФ через мигрантов. Их вызвали, чтобы помочь пограничникам остановить поток мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Перед этим Финляндия закрыла пункты пропуска на границе с Россией.