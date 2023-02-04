Блог | Орест Сохар: F-16 все же будут на вооружении ВСУ. Решение стоит ожидать "Рамштайны"

Европа уже по классике "валяет Шольца", на этот раз отказываясь передавать F-16 Украине. Но оснований для депрессии нет. Уже на следующем "Рамштайне" следует ожидать "решения вопроса по существу".

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ЄС демонструє класичний розлад когнітивних функцій, вдаючи нерозуміння ситуації.

"Відправка бойових винищувачів не стоїть на порядку денному в Європі. Це питання породжує розбіжності серед 27 держав ЄС і є надто суперечливими", – каже верховний представник ЄС Жозеп Боррель.

Євробюрократи класично прагнуть заховати голову в пісок, хоча під ногами давно потужний шар бетону. Країни уже відправили Україні гармати, БМП, системи ППО, комплекси радіоелектронної боротьби та багато іншого мілітарного реманенту, але щоразу цим рішенням передували сеанси політичної деменції. Кейс з "пернатими" – не вийняток.

Традиційно, лікуванням ментальних хвороб Європи займається Америка. Щоправда, сам Дядько Сем на разі свої літаки давати нам не збирається.

По-перше, у білому Домі небезпідставно вважають, що США і без того є найбільшим донором ЗСУ.

По-друге, де-факто Пентагон не виключає у 2025 році війну з Китаєм. На основі авіації побудована наступальна доктрина США, тому генералітет не особливо бажає послаблювати власну боєготовність. Якщо Дядько Сем і розщедриться на авіацію, то у винятковому випадку, як то було в аналогічній ситуації з танками "Abrams": жменьку цих машин Вашингтон пообіцяв лише після того, як вперся Шольц ("тільки після тебе, Байдене").

США стимулюють європейські країни передавати Україні літаки. Уже зголоситися підтримати Україну французи, поляки та норвезьці. "Не виключають" і британці. Декілька країн ще "не знають" про свої благодійні наміри, але незабаром "здогадаються". До наступного "Рамштайну" американці прагнуть зібрати авіаційний кістяк, а потім уже усім миром дотискати Німеччину. Компанія-виробник американських винищувачів F-16 готова постачати свої літаки в європейські країни, які реекспортуватимуть їх в Україну.

Є й песимістичний прогноз, згідно з яким рішення про передачу F-16 розтягнеться у часі, тобто відбудеться після наступного "Рамштайну". Цього теж не варто виключати. F-16 докорінно змінять ситуацію на полі бою, авіаційні ракети набагато крутіші за HIMARS та далекобійні ATACMS. Але у будь-якому разі "вже завтра" їх не буде.

Декілька місяців займе навчання пілотів і ще довше – техніків.

Потрібна спеціальна підготовка аеродромів. Українська влада вже зайнялася переобладнанням.

Одне з важливих питань, яке не на слуху – це гроші. Треба час, щоб їх знайти. П'ять авіаційних бригад десь на 180 винищувачів F-16 обійдуться, за деякими оцінками, у $29,25 млрд. І це без урахування обслуговування.

Загалом Європа прагне подивитися, як ми впораємось з новим потоком озброєння. Але найголовніше, що розуміють наші найактивніші західні партнери, – зволікання із передачею ЗСУ найновішої техніки затягує перемогу над мордором.

І ще: Не варто рефлексувати на окремі заяви світових політиків чи військових, їх варто розглядати в комплексі. Ось Байден нещодавно казав, що США не надаватимуть F-16 Україні… але ж він не встиг сказати, що ці "пернаті" таки будуть на озброєнні ЗСУ.

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Русня, що з обличчям?