'Европейская разведка подтвердила': Боррель заявил о присутствии в России нескольких тысяч военных из КНДР

Европейский разведывательный центр подтвердил присутствие на территории России нескольких тысяч военнослужащих из Северной Кореи, поддерживающей РФ в войне против Украины. Это грубое нарушение Устава ООН и многочисленных резолюций Совбеза ООН.

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Об этом говорится в заявлении высокого представителя Евросоюза Жозепа Борреля. Ее обнародовал сайт Европейской службы внешних действий.

"Недавние сообщения о присутствии войск КНДР в России для поддержки российской преступной войны были подтверждены мне Европейским разведывательным центром (INTCEN). КНДР предоставляла сбои и боеприпасы для России в поддержку ее агрессивной войны против Украины. Присутствие нескольких тысяч войск, взаимодействующих с российскими военными силами, представляет собой грубое нарушение Устава ООН и многочисленных резолюций Совбеза ООН", – говорится в документе.

Боррель подчеркнул, что такие односторонние и враждебные действия КНДР имеют серьезные последствия для европейской и глобальной безопасности и мира.

"КНДР должна остановить оказание поддержки российским военным усилиям. Продолжение военной помощи с КНДР для российской агрессивной войны против Украины встретит ответ. Евросоюз координирует действия по этому делу с международными партнерами", – подчеркнул высокий представитель ЕС.

Он сообщил, что на этой неделе посетит Японию и Южную Корею, где встретится с министрами иностранных дел в рамках первого Стратегического диалога ЕС с обеими странами. Боррель заверил, что обсудит "тревожное развитие" войны в Украине из-за привлечения Россией северокорейских военных.

"Мой визит является своевременным и важным случаем обсудить это тревожное развитие. Он поднимает вопросы наиболее фундаментальных принципов в международных делах, которых искренне придерживаются ЕС и его друзья в Японии и в Республике Корея. Последнее развитие событий также демонстрирует, насколько взаимосвязана безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона", – подчеркнул Боррель.

Он отметил, что эти обсуждения с индо-тихоокеанскими партнерами будут критически важны в рамках подготовки к следующей встрече в формате Совета министров ЕС по иностранным делам, которая состоится 18 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA:

Приблизительно три тысячи военнослужащих из Северной Кореи были доставлены с Дальнего Востока в Курскую область России. Их разместили в казармах примерно в 50 километрах от границы с Украиной.

Южная Корея на экстренном заседании Североатлантического совета уже предоставила основные факты военного сотрудничества между РФ и КНДР представителям НАТО. По результатам встречи генсек Альянса Марк Рютте отметил, что войска КНДР уже в Курской области.

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