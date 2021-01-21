Европарламент потребовал прекратить строительство 'Северного потока-2': принята резолюция

Европейский парламент потребовал ввести санкции против российских физических и юридических лиц, а также прекратить строительство газопровода "Северный поток-2" из-за ареста оппозиционного политика Алексея Навального.

Соответствующая резолюция была принята 21 января. Документ поддержал 581 депутат, против проголосовали 50, еще 44 воздержались, сообщается на сайте Европарламента.

Ввести санкции предлагается против российских олигархов, ближайшего окружения президента России Владимира Путина и российских пропагандистов. Речь идет о заморозке активов в ЕС, запрете на поездки в страны Евросоюз.

Обновляется..