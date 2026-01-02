Военные и руководители служб безопасности в Европе все чаще открыто говорят о том, что граждане должны готовиться к возможной войне с Россией уже в ближайшее время.

Видео дня

Об этом пишет издание The Economist.

"Мы должны смириться с тем, что будем терять наших детей", — заявил французский генерал Фабьен Мандон, возглавляющий французский Генштаб с 1 сентября.

Возможность конфликта с Россией к 2030 году, по его словам, означает, что все — не только армия — должны быть готовы; Франция будет уязвима, если не будет готова к страданиям.

Западная Европа с трудом осознает, что уже живет "в пространстве между миром и войной", как выразилась 15 декабря глава британской разведки Блейз Метревели.

Для стран, близких к России, — особенно стран Балтии, Польши и Скандинавии — концепция подготовки к войне хорошо понятна.

Но в таких столицах, как Париж, который ближе к Алжиру, чем к Киеву, угроза кажется далекой — чем-то, за чем можно наблюдать по телевизору.

11 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте мрачно заявил, что "мы должны быть готовы к масштабам войны, которые пережили наши бабушки и дедушки или прабабушки и прадедушки".

Несколько дней спустя главный маршал авиации сэр Ричард Найтон, глава британских вооруженных сил, заявил, что безопасность "не может быть передана исключительно на аутсорсинг вооруженным силам".

Европейские правительства начинают реагировать на эти сигналы военных двумя основными способами: во-первых, путем возобновления той или иной формы военной службы; во-вторых, путем подготовки гражданского населения.

Например, Германия начинает новую модель набора в армию, Франция объявит о десяти месяцах оплачиваемой добровольной военной службы для лиц в возрасте от 18 до 25 лет, Польша рассматривает возможность военной подготовки для всех взрослых мужчин.

Франция и Германия вдохновляются примером скандинавских стран: в Финляндии и Норвегии обязательная воинская повинность существует уже давно.

Все финские мужчины призываются в армию в 18 лет, и от всех финнов ожидается участие в коллективной обороне страны.

Идет подготовка и гражданских, так, например, в Швеции еще в 2024 году правительство разослало каждому домохозяйству 32-страничную брошюру, в которой говорится: "С года, когда вам исполняется 16 лет, до конца года, когда вам исполняется 70 лет, вы являетесь частью всеобщей обороны Швеции и обязаны служить в случае войны или угрозы войны".

В руководстве объясняется, что нужно запастись дома (батарейки, фонарики, консервы, бутилированная вода, туалетная бумага и многое другое) и как добраться до убежища гражданской обороны.

В аналогичном руководстве Литвы перечислены все необходимые вещи для выживания в течение трех дней.

В ноябре Нидерланды разослали каждому домохозяйству брошюру о подготовке к чрезвычайным ситуациям, включая войну.

Но, скажем, Франция, Италия и Испания все еще медлят с этим вопросом и даже не обсуждают его публично — речь идет именно о психологической подготовке своих сограждан к большой войне и лишениям.

Опрос, проведенный в девяти странах и опубликованный в декабре, подтвердил разногласия в Европе по поводу угрозы: 77 % поляков считают, что существует высокий риск войны с Россией в ближайшие годы, по сравнению всего с 34 % итальянцев.

Европейцы, однако, сошлись во мнении, что они не готовы.

В среднем 69 % заявили, что их страна не сможет защитить себя от России, в том числе 85 % итальянцев, 69 % немцев, 58 % поляков и 51 % французов.