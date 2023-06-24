'Это внутреннее дело России': Иран дал понять, что вмешиваться в конфликт Пригожина и Путина не будет

Власти Ирана, ключевые поставщики боевых дронов для армии оккупантов против Украины, заявили, что не станут вмешиваться в события на территории России, расцениваемые как военный мятеж с целью государственного переворота. Официальный Тегеран придерживается принципов верховенства права и считает волнения внутри РФ проблемами самой РФ.

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Об этом сообщил представитель МИД Ирана Насер Канаани, передают иранские СМИ. Таким образом Москва не смогла заручиться поддержкой против восстания своего основного партнера.

"Представитель МИД Насер Канаани назвал инцидент в России внутренним делом этой страны и добавил, что Иран поддерживает верховенство закона в Российской Федерации", – передают журналисты слова дипломата.

Отметим, что Иран не единственное государство, которое не стало занимать четкой позиций в оказании содействия президенту Путину. В ходе телефонного разговора с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым кремлевский диктатор услышал позицию, аналогичную иранской: "Это внутренний конфликт России, и Казахстан не будет вмешиваться".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские СМИ записали турецкого лидера Эрдогана в союзники Путину на фоне мятежа Пригожина и его "вагнеровцев". Анкара якобы осуждает действия против официальной власти России, поэтому "протянула руку помощи".

Это подтверждается тем фактом, что белорусский диктатор Лукашенко, пользуясь всеобщей суматохой, экстренно вылетел в Турцию, где вероятно намерен переждать самые смутные часы. Прежде чем покинуть страну, он позвонил в Кремль для получения информации о мятеже.