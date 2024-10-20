В Яньбянь-Корейской автономной префектуре КНР проживает около 900000 корейцев. Эта префектура непосредственно граничит с российским Приморским краем. Всего корейцев в КНР – более 2 млн. Ни на что сейчас не намекаю. Просто факты.

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Далее текст на языке оригинала.

Скажу вам чесно: практично не розрізняю корейців з КНР та корейців з КНДР. Жодного упередженого ставлення! Просто так сталося.

Єдине, що "тест на паляницю" вони навряд чи пройдуть, звідки б не прибули. Просто москалі їх цьому не здатні навчити, який би одяг не дали й яку би зброю не використовували – самі тест на "одін народ – одін язик" пройти не можуть.

Першого ж полоненого корейця українські відповідальні особи мають негайно вивести на пресконференцію за участю іноземних ЗМІ та всього дипломатичного корпусу в Україні, а то вже всі ці заяви партнерів, що "це – червона лінія, але підтверджень немає" вже набридли. Космічну розвідку маєте, радіоперехоплення маєте, агентурну розвідку маєте… а підтвердити не можете.

Давайте вже припинимо попереджувати про здоровий глузд, очікуючи від росіян раціональних рішень – треба готуватися до реалій!

Це вже буде не російська війна проти України. Це буде, як мінімум, регіональна війна із залученням ключових глобальних гравців. А що далі може відбуватися – ми знаємо з історії.