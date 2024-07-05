'Это узаконение изнасилование': депутат польского Сейма объяснил, почему предложение Орбана не является мирным планом

1 июля началось председательство Венгрии в Совете Европейского союза. Именно поэтому премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые за 12 лет посетил Киев. Он хотел показать себя серьезным европейским политиком, открытым к разным темам и способным к председательству в ЕС.

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Об этом заявил председатель Совета по сотрудничеству с Украиной, депутат польского Сейма Павел Коваль в интервью изданию Sestry.ua. Он подчеркнул, что предложение Орбана Украине действительно не является мирным планом, а поощрением безнаказанности насилия.

Премьер Венгрии буквально на второй день после начала председательства его страны в ЕС приехал в Киев и предложил Украине договориться с Россией о прекращении огня, а затем сесть за стол переговоров.

"Орбан приехал, потому что хочет показать себя серьезным европейским политиком в начале президентства Венгрии в Совете ЕС. Однако то, что он говорит, расконцентрирует Запад, и не в интересах таких стран, как Польша. Орбан не предлагает настоящего мирного плана. Он предлагает узаконить изнасилование", – заявил Павел Коваль.

По мнению депутата польского Сейма, Орбан действует по своим собственным убеждениям, а не по согласованному с Путиным сценарию. Просто премьер Венгрии думает так же, как и кремлевский диктатор.

"Я не думаю, что ему нужно договариваться с Путиным. Он просто думает так же. Только он находится внутри ЕС – и поэтому мы должны подходить к нему иначе", – подчеркнул Павел Коваль.

Поездка в Киев и весь тот героизм украинцев, которым восхищается вся Европа, никак не отразятся на взглядах Орбана, считает Коваль. Премьер Венгрии мастер политического лукавства, и верить ему не нужно, предостерегает депутат польского Сейма.

"Он уехал в Киев, ведь хотел показать, что открыт к разным темам и способен к председательству в ЕС. 2 июля он также написал ложный текст в Financial Times, где рассказывает об экономическом успехе Венгрии, опирающемся на немецко-французский план роста. Но Издали видно, что это все — политическое лукавство. Почему мы должны этому верить?

Коваль также подчеркнул, что Виктор Орбан, равно как и Дональд Трамп, надеющийся принудить Киев к переговорам с Москвой, находятся в "обманчивом заблуждении" относительно того, что войну в Украине можно закончить, пойдя на компромисс с российским диктатором. Ведь сам Путин действительно не желает мира.

"Я думаю, что некоторые советники Трампа, вероятно, более активны и инициативны, чем сам Путин, потому что мы больше слышим от них о заключении соглашения с главой Кремля, чем от самого него. Это должно заставить их подумать, что они, вероятно, как говорили ранее в Польше, находятся в обманчивом заблуждении. Советники Трампа ошибаются, и все те, кто сегодня призывает к прекращению огня, какого-то перемирия, должны понять, что Путин этого не хочет. в Киев и что-то там предлагает, но не Путин", – подчеркнул Коваль.

"Это очень плохая тактика, потому что она ослабляет Запад и размывает проблему войны", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Венгрии Виктор Орбан на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил прекратить огонь на время, чтобы потом перейти к переговорам.

Эксперт по международным вопросам Ярослав Войтко назвал такое предложение Орбана побуждением к капитуляции.

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